Gemeinsam für die gute Sache gelaufen

Großrinderfeld. Nach dreijähriger Pause fand wieder der alljährlicher Sponsorenlauf der Schülerinnen und Schüler der Freiherr-von-Zobel Schule Großrinderfeld auf dem Sportplatz statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von 9 bis 9.30 Uhr liefen die Grundschüler, Lehrer, Eltern, und Freunde eine halbe Stunde lang so viele ausgewiesene Runden (250 Meter), wie sie konnten. Zahlreiche Eltern, Großeltern sowie Verwandte waren gekommen, um die Aktiven bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Auch Bürgermeister Johannes Leibold ließ es sich nicht nehmen, am Sportplatz mit anzufeuern.

Insgesamt erliefen die Läufer starke 2340 Runden. Die Sponsorengelder, die zum einen von den Eltern und Verwandten der Kinder, zum anderen auch von Firmen gespendet wurden, kamen der Schule zugute, um wiederum kulturelle Angebote, wie Autorenlesungen oder Lehrgänge, zu ermöglichen. 1000 Euro der Sponsorengelder übergibt die Schule zudem an ein gemeinnütziges Projekt, um die deutsche Krebsstiftung zu unterstützen.

Mehr zum Thema Grundschule Bad Mergentheim Sponsorenlauf bringt über 3500 Euro Mehr erfahren Möhler-Schule Schulhof als Klassenzimmer Mehr erfahren

Die Aktion stand ganz unter dem Motto: „Alleine schaffen wir es nicht – gemeinsam schon!“ Besonders schön war es daher, dass die Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums der Christophorus Schule in Tauberbischofsheim mit ihren Lehrerinnen gemeinsam mit den Schülern der Grundschule Großrinderfeld Runden erliefen. Auch sie liefen für Spendengelder ihrer Förderer zugunsten ihrer Schule. Natürlich wurden auch sie tatkräftig vom Elternbeirat unterstützt. Im Anschluss an den Lauf verbrachten die Kinder des SBBZ Tauberbischofsheim mit den einzelnen Klassen noch den restlichen Vormittag: es wurde gebastelt, musiziert, gelernt und getobt. Die vierten Klassen beispielsweise überlegten sich eine Jux-Olympiade. Am Ende des Tages waren sich alle einig: Welch tolle Aktion und Bereicherung für das Schulleben.