Neues Feuerwehrgerätehaus nimmt weiter Form an

Freudenberg. Der Technische Ausschuss der Stadt Freudenberg nahm am Montag im Rahmen seiner öffentlichen Sitzung die Baustelle des Feuerwehrgerätehauses in Augenschein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Bürgermeister Roger Henningim Beisein des Architekten Eduard Kunkel (Büro Johann & Eck) erklärte, bringe das Projekt Synergieeffekte für den Bauhof und für die Feuerwehr. So können die Waschhalle im Feuerwehrgerätehaus und die Montagehalle im Bauhof gemeinsam genutzt werden. Eine Rolle spiele auch der Nachhaltigkeitsgedanke.

Der alte Bauhof sei mit Öl beheizt worden und schlecht isoliert gewesen. Nun werde mit Luftwärmepumpen geheizt. In beiden Fahrzeughallen gebe es eine Betonkernaktivierung. Regenwasser werde von den Hallendächern aus in Zisternen geleitet. Auf den Kopfbauten seien Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Mehr zum Thema Auftrag vergeben Planung für Rauenberger Photovoltaikanlage geht weiter Mehr erfahren Öffentliche Sitzung Kreuzwertheimer Räte diskutierten über Straßensanierung Mehr erfahren Gemeinderat Nächster Schritt für das Baugebiet „Am Brennofen II“ in Böttigheim gemacht Mehr erfahren

Der Bauhof verfügt über ein Büro des Leiters, über ein Magazin sowie Umkleide- und Duschräume. Ähnlich sieht es im Feuerwehrgerätehaus aus. Neben Umkleideräumen gibt es oben einen Schulungsraum und eine Großküche, unten den Besprechungs- und einen Funkraum. Die oberen Räumlichkeiten stehen unter anderem der Jugendfeuerwehr zur Verfügung.

Bei der anschließenden Sitzung im Rathaus erteilten die Ausschussmitglieder dem Bauantrag für eines Einfamilienwohnhauses in Rauenberg einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Ebenso einhellig war die Zustimmung für den Bauantrag zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage der Firma „Rauch Möbelwerke“ in Freudenberg sowie zur denkmalschutzrechtlichen Genehmigung für ein Haus in der Freudenberger Haaggasse.

Gemeinderat Manfred Zipf fragte, ob der Bauherr den Bauantrag für ein Gebäude im Odenwaldring, dem im November 2022 gemeindliches Einvernehmen erteilt worden war, zurückgezogen habe. Stadtbau-meister Gunter Eisert sagte, es liege dazu nichts vor. Zipf wollte zudem wissen, ob die in die Jahre gekommene Heizung der Schulturnhalle erneuert werden soll. Es werde daran gearbeitet, sagte der Bürgermeister. Dabei gehe es auch um eine energetische Sanierung.

Siegbert Weis (Rauenberg) fragte nach der Art der Baumaßnahme, die in Boxtal eine halbseitige Straßensperrung an der Brücke zum Sportplatz verursache. Dort werde Aushubmaterial bei der Erneuerung der Stützwand am Wildbach abgefahren, hieß es.

Siegfried Berg (Ebenheid) erkundigte sich, ob die Ortsdurchfahrt Rauenberg als Maßnahme des Landratsamts wie geplant in den Faschingsferien instandgesetzt werde. Das sei Stand im Rathaus, lautete die Antwort. Werner Beck verwies auf nicht funktionierende LED-Leuchten an der Mainpromenade. An dem technischen Problem werde gearbeitet, so Henning.