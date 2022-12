Für Wasser tiefer in die Taschen greifen

Das Gremium beriet zur finanziellen Beteiligung an der Sanierung des Außenspielgeländes der Kin-dertagesstätte Boxtal. Man hatte sich damit bereits in der Sitzung am 10. Oktober beschäftigt. Aufgrund der Nichtberücksichtigung einer Spende des Fördervereins Kindergarten Boxtal bei dem vorgeschlagenen städtischen Anteil sei die Verwaltung beauftragt worden, den Sachverhalt mit der Verrechnungsstelle zu klären und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung erneut vorzulegen. Die Verrechnungsstelle habe die Investitionskosten in Höhe von 50 000 Euro und damit eine finanzielle Beteiligung der Stadt Freudenberg in 2021 für das Haushaltsjahr 2022 angemeldet. Aufgrund der Vereinbarungen des Betriebsführungsvertrags trage die Stadt Freudenberg mindestens 70 Prozent der Ausgaben für Investitionen für die katholischen Kindergärten. Im Haushaltsplan 2022 sei vom Gemeinderat ein Investitionskostenanteil in Höhe von 35 000 Euro eingeplant. Infolge der inzwischen eingetretenen massiven Preissteigerung für Spielgeräte und Bauleistungen beziffere sich der Anteil der Stadt nun auf 39 900 Euro, also 70 Prozent des aktualisierten Kostenvoranschlags in Höhe von 57 000 Euro. Da die katholische Kirchengemeinde ihren Anteil nicht vollständig aufbringen könne, sei diese Differenz vom Förderverein übernommen worden. Die Finanzmittel stehen in Höhe von 35 000 Euro zur Verfügung. Der zusätzlich erforderliche Betrag sei im Haushalt 2023 bereitzustellen. Das Gremium beschloss dies einstimmig. hpw