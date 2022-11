Werbach. In Werbach wurden erst zu Beginn dieses Jahres die Wassergebühren angepasst. Die nächste Gebührenkalkulation war ursprünglich erst für 2024 vorgesehen. Am Dienstagabend beschloss der Gemeinderat außerplanmäßig die Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr von 2,96 Euro auf 3,42 Euro pro Kubikmeter Frischwasser. Als Grund wurden die deutlich gestiegenen Betriebskosten durch den Anschluss des Welzbachtals an die Wasserversorgung Mittlere Tauber angeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1