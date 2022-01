Bürgermeisterwahl in Freudenberg: Roger Henning kandidiert erneut

Freudenberg. Die Freudenberger werden in den nächsten Monaten dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister für die nächsten acht Jahre zu wählen. Amtsinhaber Roger Henning gab am Montag in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in einer persönlichen Mitteilung seine Bereitschaft bekannt, erneut zu kandidieren.

Roger Henning wurde im November 2014 erstmals zum Bürgermeister der Stadt Freudenberg gewählt und ist seit dem 1. Januar 2015 im Amt. Den Termin, an dem die Bürgermeisterwahl in Freudenberg stattfinden soll, wird in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats festgelegt. hpw

Amtsinhaber Roger Henning tritt bei der Wahl des Freudenberger Bürgermeisters als Kandidat an. © Stadt Freudenberg