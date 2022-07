Einiges in Freudenberg bewegt

Freudenberg. Zur Hauptversammlung des Freudenberger Seniorenbeirats trafen sich 20 Personen im Sitzungssaal des Rathauses. Dabei wurden vielfältige Aktivitäten zum Wohle der Seniorinnen und Senioren zu verzeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Hartmut Beil würdigte Bürgermeister Roger Henning den Beirat für seine Ideen und Anregungen sowie den tatkräftigen Einsatz der „Aktiv-Bürger“ bei der Instandhaltung und Pflege von beliebten Plätzen im Stadtgebiet.

Der stellvertretende Vorsitzende Ralf Kern berichtete von zahlreichen Aktivitäten seit der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr. Dazu zählten etwa die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung von „KEGL“ („Kochen – Essen – Genießen = Leben“) oder der Versuch in der Kernstadt „Schwätzbänkle“ zu kennzeichnen, auf denen man zum Gespräch miteinander eingeladen ist. Die Aktion soll fortgeführt und auf die Ortsteile ausgeweitet werden.

Mehr zum Thema Eröffnung „Eine Bereicherung des grünen Bands“ Mehr erfahren

Als besondere Veranstaltung bezeichnete Kern das Frühlingsfest, ein Seniorennachmittag, der im Advent wegen Corona ausfallen musste und nun im Mai stattfand. Neben den Programmpunkten Musik und Gesang bei Kaffee und Kuchen informierte dabei der Leiter der Polizeidienststelle Wertheim, Matthias Jeßberger, über mögliche Betrügereien wie den „Enkeltrick“ und falsche Polizisten.

Vorstandsmitglied Leo Rauch berichtete über die Arbeitseinsätze der „Aktiv-Bürger“ bei der Neugestaltung des Platzes am Alten Schützenhaus. Weiter wurde am Rundweg um den Seepark die Sicht an den Ruhebänken freigeschlagen, der Schriftzug am Schiffsanleger neu gestaltet und das Gelände am „Seebrünnle“ gepflegt und instandgesetzt.

Abschließend wurden die geplanten Aktivitäten vorgestellt. So soll das „Wirtshaussingen“ wieder aufleben. Weiter will man neue „Schwätzbänkle“ errichten sowie einen Abend mit dem Film „Die Fünfziger in Freudenberg“ und den Seniorennachmittag als Frühlingsfest veranstalten.

Ein Mitglied verwies darauf, dass viele Bürgerinnen und Bürgern nichts von der Möglichkeit zur Beantragung amtlicher Hilfe in sozialen Notlagen wüssten. sb