Land bewilligt über eine Million Euro

Wertheim/Freudenberg. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat für die Verbesserung der Versorgung mit Trinkwasser im Bereich der Städte Wertheim und Freudenberg sowie der angeschlossenen Gemeinden und Ortsteile eine Förderung in Höhe von 1 291 600 Euro bewilligt. Regierungspräsidentin Susanne Bay überreichte am Samstag in Wertheim die Bescheide an Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und an Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning. „Mit dieser Zuwendung kann eine weitere wichtige Maßnahme realisiert werden, um die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig mit aufbereitetem Trinkwasser zu versorgen. Ich freue mich, dass wir dabei unterstützen können“, sagte Bay. „Eine sichere Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser für alle Menschen im Land zu gewährleisten, ist ein wichtiges Anliegen des Umweltministeriums. Deshalb stehen in diesem Jahr rund 43 Millionen Euro an Landesmitteln“ dafür bereit, betonte Umweltministerin Thekla Walker. Die geförderte Maßnahme umfasst den Anschluss an das Trinkwassernetz des Zweckverbands Fernwasserversorgung Mittelmain. Die Gesamtkosten des Vorhabens liegen bei rund 2,8 Millionen Euro.

