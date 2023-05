Worauf der HSV wirklich stolz ist

Hettigenbeuern. „Es ist eine große Leistung, dass wir als kleiner Ort immer noch keine Fusion eingehen müssen“, betonte Vorsitzender Christoph Walter bei der Generalversammlung des „kleinen HSV“, dem Sportverein Hettigenbeuern, im Dorfgemeinschaftshaus. Der kleine Verein aus dem kleinen Ort hat noch eine eigenständige erste Fußballmannschaft, wohingegen vielerorts Fusionen und Spielergemeinschaften die Regel sind. Darauf sei man im Morretal stolz, wie deutlich wurde. Höhepunkt der Versammlung war die Ernennung von Manfred Stich zum Ehrenmitglied des Vereins und die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Vorsitzender Christoph Walter beleuchtete bei seinem Tätigkeitsbericht die Aktivitäten und das sportliche Vereinsgeschehen im Berichtsjahr 2022. Das Aushängeschild, die erste Mannschaft, habe in der vergangenen Saison mit 40 Punkten den achten Tabellenplatz erreicht. Wenn er jedoch bedenke, dass die Mannschaft als Herbstmeister in die Rückrunde startete, sei es am Ende doch etwas enttäuschend gewesen.

Die beiden Saisons davor seien ja bekanntlich Corona-bedingt abgebrochen worden, was der Mannschaft, den wohl wahrscheinlichen Abstiege erspart habe.

Noch im Abstiegskampf

In der laufenden Saison belegt die Mannschaft einen Mittelfeldplatz in der Kreisklasse A Buchen, stecke jedoch im Abstiegskampf. Ein großes Lob und Dankeschön richtete der Vorsitzende an Trainer Andre Hört, der sich neben seinen Qualitäten als Trainer auch bei anderen Vereinsaktivitäten vorbildlich einbringe. Mit dessen Verpflichtung sei ein Glücksgriff gelungen. Umso erfreulicher sei es deshalb, dass die Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus bereits beschlossene Sache sei und die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt werde. In der Winterpause konnte Christoph Hilbert als Cotrainer gewonnen werden.

Christoph Walter erinnerte, dass im Mai 2022 das DFB-Mobil zu Gast im Morretalstadion war. Er beleuchtete auch die Sparte Turnen und deren zahlreichen Aktivitäten und hob die Unterstützung von sozialen Projekten hervor. Eine Abordnung nahm an der „Watt-Olympiade“ in Brunsbüttel teil un überreichte dort eine 710-Euro-Spenden, die beim Sportfest in Hettigenbeuern gesammelt wurde.

Als Höhepunkt des Vereinsjahres nannte er neben dem Sportfest und dem DFB-Mobil den Weihnachtsmarkt. Statt der traditionellen Weihnachtsfeier der örtlichen Vereine im Dorfgemeinschaftshaus fand ein kleiner Weihnachtsmarkt in und vor dem Dorfgemeinschaftshaus statt.

Christoph Walter kündigte dann an, dass er bei den Neuwahlen im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stehe, es gelte, sich auf die Suche nach seinem Nachfolger zu begeben.

Schriftführerin Nicole Thüry beleuchtete die Vereinsstatistik und berichtete von den Vorstandssitzungen und Aktivitäten im vergangenen Jahr.

Clemens Kohler erstattete in Vertretung von Kassiererin Maren Müsch-Walter den Kassenbericht. Die beiden Kassenprüfer Thomas Graner und Clemens Meixner bestätigten eine einwandfreie und sehr sorgfältige Kassenführung.

Einen aktuellen sportlichen Überblick gab es dann von Trainer Andre Hört. Dieser erklärte, dass es in der vergangenen Saison nach einem guten Start in der Rückrunde nicht so gut gelaufen sei. Er beglückwünschte hier Luca Ries als Top-Torschützen mit acht Treffern. Als Trainingsfleißigste zeichnete er Maximilian Von Wedel, Nils Neubauer und Franz Wagner aus. Auch in der Saison 2022/23 sei die Mannschaft ganz gut gestartet, so Trainer Hört, aber danach gab es quasi eine „Leistungsdelle“. Jetzt in der Rückrunde sei die Leistung wieder etwas stabilisiert, aber sechs Spiele gelte es noch zu absolvieren.

Von der Jugendarbeit, die in Spielgemeinschaft mit Hainstadt und Walldürn durchgeführt wird, berichtete Jugendleiter Lutz Meixner.

Von den Gymnastikstunden der beiden Damengruppen berichteten Elisabeth Schwing und Elke Herkert. Nicole Thüry ging auf die Aktivitäten der beiden Kinderturngruppen ein.

Über die gemischte Donnerstags-Turngruppe informierte Klaus Dörzenbach stellvertretend für Thomas Nitschmann, von den „Sopas“ berichtete Christoph Walter im Auftrag von Manfred Lauer.

Nach den Ehrungen (siehe separater Text) übermittelte Ortsvorsteher Norbert Meixner Grüße und lobte das vielfältige sportliche Angebot. Abschließend gab Christoph Walter noch Termine bekannt, von 16. Bis 19. Juni findet das Sportfest im Morretal statt. hesch