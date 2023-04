Hettigenbeuern. Der Heimatverein wurde vor 20 Jahren gegründet, seitdem fühlen sich die Verantwortlichen der Bewahrung und Pflege von Traditionen verpflichtet und möchten dazu beitragen, dass die Heimat- und Ortsgeschichte, aber auch die Besonderheiten der Naturlandschaften nicht vergessen werden. „Heimat ist nichts Gestriges, Heimat verbindet Geschichte mit Zukunft“, stellte Vorsitzender Manfred Lauer im Verlauf der Jahreshauptversammlung, die dieser Tage im Götzenturm stattfand, heraus.

Der Vorsitzende Manfred Lauer und Schriftführerin Helga Schwab-Dörzenbach erinnerten an zahlreiche Aktivitäten des Vereins, die trotz der Coronapandemie im Berichtsjahr 2022 stattfanden. Seit der Generalversammlung im September 2021 sei es dem Verein ganz gut gelungen, die Verknüpfung von Geschichte und Gegenwart in zahlreichen Aktivitäten umzusetzen.

Es fand ein Vortrag von Hans Slama und Tobias Kuhlmann zum Thema Wolf statt. Großer Beliebtheit erfreute sich die Geoparkwanderung zur Siegfriedsquelle mit Ewald Winkler. Ein Höhepunkt 2022 war der gut besuchte Most- und Vesperwandertag im Oktober. Felicitas Zemelka führte eine Wanderung zu den Steinsärgen und Förster Bernhard Linsler leitete eine Wanderung unter dem Thema „Der Wald im Klimastress. Beeindruckend war auch der Besuch der Ausstellung in der Unterkirche in Buchen zum Thema „Das Madonnenland – Sakrallandschaft Badisch Franken“.

Der Heimatverein besteht seit 20 Jahren, am 27. Dezember 2002 fand die Gründungsversammlung im Gasthaus „Löwen“ statt. Beigeordneter Benjamin Laber lobte den Vverein, der als gewachsener Verein viel Positives ausstrahlen und sich auf die Werte Heimat, Brauchtum und Traditionen besinne.

Hierbei verstehe es der Verein, den Zusammenhalt der Gesellschaft umzusetzen und zu fördern. Sein Dank galt dem Vorstandsteam für das vorbildliche Engagement. Ortsvorsteher Norbert Meixner lobte den Heimatverein als feste Größe im Vereinsleben des Morretals. Er übermittelte auch die Grüße aller örtlichen Vereine.

Bei den Neuwahlen wurde Manfred Lauer als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Des Weiteren wurden wiedergewählt: stellvertretender Vorsitzender Günther Müller, Schriftführerin Helga Schwab-Dörzenbach, Beisitzer Ronald Eck und Stefan Peterhänsel, Kassenprüfer Michael Stumpf und Thomas Eck. Neu gewählt wurden Kassier Bernhard Stuhl und Beisitzer Klaus Dörzenbach. Abschließend wies Lauer auf die nächste Veranstaltung hin. Am Mittwoch, 10. Mai, findet um 19 Uhr im Sportheim ein Vortrag zum aktuellen Thema „Windkraft – Beitrag zur Energiewende, auch bei Gegenwind“ satt. hes