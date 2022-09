Eigentlich waren am Samstagvormittag alle zum Feiern in die Halle von „Häfner Veranstaltungstechnik“ gekommen. Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber, vormals Beigeordneter der Stadt Buchen und ehemaliger IGO-Geschäftsführer, goss, wie er sagte, „Wasser in den Wein“ der Lobeshymnen. Roland Burger hatte zuvor in seinem Redebeitrag von „Irritationen“ gesprochen, die bei seinen

...