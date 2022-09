IGO in Buchen: „Das Gesamtkonzept finde ich toll“

Sektempfang zu Beginn, Häppchen am Ende und dazwischen viele Reden: So laufen Jubiläumsveranstaltungen häufig ab. Der „Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Odenwald“ (IGO) verzichtete bei seiner Feier in der Halle von „Häfner Veranstaltungstechnik“ am Samstagvormittag auf Grußworte. Stattdessen bat Moderator Andreas Hildenbrand, im Hauptberuf IHK-Geschäftsführer in Mosbach, die

...