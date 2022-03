Uta Berberich aus Buchen mit Hund Molly in SWR-Landesschau zu sehen

Buchen. Die Buchenerin Uta Berberich singt nicht nur an Fastnacht fürs „Wagenrad“, sondern trällerte vergangene Woche auch im Fernsehen. „Die Molly ist ein weißer Spitz. Am besten macht sie platz und sitz“, stimmte sie am 24. Februar auf die Melodie der „Vogelhochzeit“ in einem Beitrag der „Landeschau Baden-Württemberg“ des Südwestrundfunks an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu den Dreharbeiten des insgesamt fast viereinhalbminütigen Films war sie mit ihrem achtjährigen Großspitz Molly nach Schriesheim gereist. Dort produzierte SWR-Redakteur Philipp Behrens einen Beitrag über einen Epilepsiehund, der in Osterburken einem siebenjährigen Jungen große Hilfe leistet. Solch ein Hund kostet laut SWR-Beitrag 20 000 Euro. Da Krankenkassen die Anschaffung eines solchen Tieres nicht finanzieren, war die Familie auf die Unterstützung eines Vereins angewiesen, der benachteiligte Kinder unterstützt.

Uta Berberich mit ihrem Therapiehund Molly und einer Epilepsiekranken in der SWR-Landesschau. © Martin Bernhard

Uta Berberich traf sich für die Dreharbeiten in der Praxis einer Ärztin mit einer 28-Jährigen aus Mannheim, die ebenfalls an Epilepsie leidet. Da sie erwachsen ist, ist es schwierig für sie, finanzielle Unterstützung für die Anschaffung eines Assistenzhundes zu erhalten. In der Praxis ihrer Ärztin kommt sie gelegentlich mit Therapiehunden wie Molly in Kontakt. Das kann jedoch einen Epilepsiehund, der sie im Alltag begleitet, nicht ersetzen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Tauberphilharmonie „Bis zum letzten Tropfen”: 100 Karten für Filmpremiere in Weikersheim gewinnen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hühner standen im Mittelpunkt SWR drehte bei Landwirt Peter Beuchert in Buchen Mehr erfahren

Uta Berberich absolvierte vor einigen Jahren mit ihrer Molly eine einjährige Ausbildung zum Therapie- und Besuchshund. Vor der Coronazeit besuchte sie mit ihrem Großspitz regelmäßig Altenpflegeeinrichtungen wie den „Sonnengarten“, das Haus am Rühlings Hof oder das Galda-Haus für Demenzkranke. „Molly hilft Demenzkranken dabei, sich wieder zu erinnern und sich zu bewegen“, sagt Berberich. Zum Beispiel werfen die alten Menschen einen Ball weg, den die Hündin zurückholt. Während Molly bei einem Einsatz als Besuchshündin in der Runde für mehrere Personen da ist und diese unterhält, ist sie als Therapiehündin nur für eine Person da. Uta Berberich bietet ihre Dienste mit Molly ehrenamtlich an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2