„Toni“ kommt in die Kernstadt und nach Hainstadt

Buchen. Die BBV Neckar-Odenwald beginnt in Buchen und Hainstadt mit der Verlegung von Glasfaserkabel. Am Donnerstagnachmittag trafen sich Vertreter der Stadt, der ausführenden Firmen und von BBV Deutschland zum symbolischen ersten Spatenstich im Bereich des Baugebiets „Marienhöhe“.

„Das ist ein Quantensprung auf dem Weg in die Digitalisierung“, stellte Bürgermeister Roland Burger fest. „Wir schaffen etwas Großes.“ Fast die Hälfte der Haushalte in Buchen hätten mit BBV einen Vertrag unter dem Markennamen „Toni“ abgeschlossen.

Auch Manfred Maschek, Geschäftsführer von BBV Deutschland, freute sich darüber, dass es in der Kernstadt mit dem Ausbau losgeht. „Der Neckar-Odenwald-Kreis ist für uns ein Leuchtturmprojekt“, stellte er fest. Denn dieser sei der erste Landkreis, den das Unternehmen vollständig mit DSL erschließe.

Wenn alles nach Plan verläuft, könnte das schnelle Internet in eineinhalb Jahren für die Gesamtstadt freigeschalten werden. In den Stadtteilen Hollerbach, Ober- und Unterneudorf sowie Waldhausen ist der Ausbau schon abgeschlossen. In Einbach wird er demnächst beendet. Seit einigen Wochen verlegen Bauarbeiter in Götzingen und Hettingen die Hausanschlüsse. Im Mai oder Juni soll der Ausbau in Bödigheim und Eberstadt beginnen. Dagegen müssen die Einwohner von Hettigenbeuern und Stürzenhardt noch etwas warten. Dort soll es im Herbst losgehen.

Wie BBV informierte, hätten in Buchen mit rund 3500 Verträgen etwa 40 Prozent aller Haushalte sich für einen Glasfaseranschluss entschieden. Sobald die Anschlüsse an die Häuser verlegt werden, wird sich das Unternehmen mit den Vertragspartnern in Verbindung setzen, um Termine abzusprechen. Bei den Treffen wird festgelegt, wo genau die Glasfaserleitung auf dem Grundstück verlegt und wo sie in das Gebäude geführt werden soll.

BBV investiert für den Glasfaserausbau im Neckar-Odenwald-Kreis rund 120 Millionen Euro. Es erhält dafür keine staatlichen Zuschüsse, sondern finanziert den Ausbau mit eigenen Mitteln. mb