Stimmung in der Halle und „uff de Gass“

Buchen. „Den Buchener Narren schlägt keine Stund“. Unter diesem Motto beginnt am Schmutzigen Donnerstag die heiße Phase der Buchener Faschenacht. Der Samstag steht wieder ganz im Zeichen der närrischen zehnten Hallesitzung und des nun schon zwölften „Wertschafstreibens“.

Die Stadthalle wird sich am Samstag wieder in einen bunten Narrentempel verwandeln. Verschiedenen Garde- und Schautanzgruppen sowie Büttenreden werden genauso mit dabei sein wie das traditionelle Wagenrad, der Frauenbund, die Morreschnorranten und das Männerballett.

Die musikalische Begleitung liegt wie immer in den bewährten Händen der Buchener Stadtkapelle, die am Ender der Sitzung zum Tanz aufspielen wird. Aktuell gibt es noch Restkarten beim Buchener Verkehrsamt - wer Interesse hat sollte schnell „zuschlagen“.

Aber auch in den Wirtschaften kommen die Freunde der Straßenfaschenacht auf Ihr Kosten. Beim Wertschaftstreibe ziehen bunte Gruppen durch die Wirtschaften „Prinz Carl“, den „Reichsadler“, den „Löwen“, die „Sonne“, das „Alte Milchhäusle“ und den „Schwanen“.

Für beste Unterhaltung sorgen dann die Morreschnorranten, das Männerballett, der Zwibbel-Klub, die Norddeutsche Krachkapelle, die Fischerchöre und die Pitchers. Eine sportliche Höchstleistung für die Akteure bei sechs Auftritten an einem Abend – die Morreschnorranten und das Männerballett sind sogar auch noch bei der Hallesitzung mit dabei. Die Wirtschaften sind traditionell gut besetzt, deshalb bei Platzbedarf schnell mit den Wirten in Verbindung setzen.

Die FG Narrhalla will auch in diesem Jahr mit dem Kinderumzug am Dienstag ein Highlight setzen. Beginn ist um 14.11 Uhr am Museumshof, von dort geht es in die Stadthalle zum närrischen Kindernachmittag mit Kostümprämierung. mh