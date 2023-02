Termine, die ein Narr wissen muss

Buchen. Die heiße Phase der Buchener Faschenacht naht. Hier die wichtigsten Termine:

Der Kartenvorverkauf für die Hallesitzung beginnt am 10. Februar, 19.01 Uhr im Zunfthaus.

Huddelbätze so weit das Auge reicht. Die Traditionsfigur der Buchener Faschenacht wird ab Weiberfastnacht wieder das Bild in Buchens Gassen bestimmen. © Jürgen Strein

Die „Gänschmarschbesprechung“ findet am 14. Februar, 20.11 Uhr, im „Reichsadler“ statt.

Der Ausscheller ist am 16. Februar ab 14.01 Uhr mit einer Kutsche in der Buchener Innenstadt unterwegs.

Mit einem Faschenachtsspiel am 16. Februar, 19.01 Uhr, wird die Faschenacht auf der Bühne vor dem Alten Rathaus ausgegraben. Ab 19.31 Uhr ist das „Narreneschst“ offen.

Die Morreschnorranten bringen am 18. Februar, von 10.11 Uhr bis 12.44 Uhr Stimmung in die Buchener Innenstadt.

Die Hallesitzung in der Stadthalle beginnt am 18. Februar, 19.31 Uhr.

Das „Wertschaftstreibe“ startet am 18. Februar um 20.11 Uhr in Gaststätten in der Innenstadt.

In der Stadtkirche St. Oswald hält Stadtpfarrer Dekan Johannes Balbach am Sonntag, 19. Februar, 10.31 Uhr, eine Narrenmesse.

Die Morreschnorranten spielen am Sonntag, 19. Februar, 11.31 Uhr, am Narrenbrunnen auf.

Der traditionelle „Gänsch- marsch“ startet am Sonntag, 19. Februar, 14.11 Uhr vom Musterplatz aus.

Das Narrengericht fällt seine Urteile am Sonntag, 19. Februar, 24 Uhr, auf der Bühne vor dem Alten Rathaus.

Der Rosenmontagsumzug startet am Montag, 20. Februar, 14.11 Uhr.

Der Kinderumzug beginnt am Dienstag 21. Februar, 14.11 Uhr, im Museumshof. Anschließend findet in der Stadthalle ein Kindernachmittag statt.

Mit der Verbrennung am Dienstag, 21. Februar, 24 Uhr, vor dem Alten Rathaus endet die Faschenacht in diesem Jahr. mb