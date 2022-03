Der Name ist ein bisschen umständlich: Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention – Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis“. Doch was hier getan wird, das trat bei der Mitgliederversammlung in der Sport- und Festhalle Neckarzimmern eindrucksvoll hervor.

Umso mehr, als dass man die Veranstaltung aus Pandemie-Gründen möglichst zügig durchziehen wollte und dies auch innerhalb einer

...