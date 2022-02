Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Buchen in Concert” - Das „Mandelring-Quartett“ begeisterte seine Fans am Sonntag mit musikalischen Glanzleistungen / Kleine Auswahl von Anekdoten präsentiert „Mandelring-Quartett” sorgte in Buchen für ein exzellentes Hörvergnügen

Auf höchstem Niveau fortgesetzt wurde am Sonntag die Reihe „Buchen in Concert“. Zu Gehör gebracht wurden Werke von Beethoven, Schostakowitsch und Dvorák.