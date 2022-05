Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einweihung - Skulpturenlandschaft am Willy-Brandt-Platz wurde am Sonntag offiziell vorgestellt Inspirierende Kunst von Gil Topaz am Stadteingang von Buchen

Sie ist nicht nur eine optische Aufwertung des Buchener Stadteingangs am Willy-Brandt-Platz, sondern auch eine Einladung zu eigenen Gedankengängen: Am Sonntag wurde die von Gil Topaz aus Götzingen gestaltete Skulpturenlandschaft eingeweiht.