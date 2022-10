Die Auseinandersetzung der drei IGO-Bürgermeister (wir berichteten) geht weiter. Buchen will nördlich des IGO in Richtung Stadtwerke ein eigenes Gewerbegebiet einrichten. Bisher ist diese Fläche für eine mögliche Erweiterung des Gewerbeparks im Gespräch gewesen. Am IGO-Zweckverband sind Buchen zu 60 Prozent sowie Mudau und Limbach zu je 20 Prozent beteiligt. Entsprechend verteilen sich auch

...