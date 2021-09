„FN on Tour” in Buchen: Redaktion steht Rede und Antwort

Buchen. Im Zuge des 75-Jahr-Jubiläums touren die Fränkischen Nachrichten seit April durch ihr Verbreitungsgebiet und stellen Kommunen und Menschen vor. Heute startet auf Seite 9 die Berichterstattung über Rosenberg.

Ab der kommenden Woche sind wir dann in Buchen „unterwegs“. Und zum Start der Berichterstattung sind die Fränkischen Nachrichten bereits am Mittwoch, 22. September, von 8 bis 13 Uhr am Wimpinaplatz in Buchen mit einem Info-Stand vertreten. Dort stehen Ihnen der Buchener Redaktionsleiter Michael Fürst sowie die Marketing Managerin Lorena Klingert Rede und Antwort.

Gewinnspiele

Dazu können Sie mit einem kleinen Quiz testen, wie gut Sie sich in Buchen auskennen. Dabei gibt es einen FN-Reisegutschein in Höhe von 200 Euro zu gewinnen. Zusätzlich ist es möglich, die kostenlose Nutzung eines „Skoda Enyaq iV Elektro“ für ein Jahr zu gewinnen. Kostenlose Getränke gibt es mit freundlicher Unterstützung der Distelhäuser Brauerei. Vorbeikommen lohnt sich also allemal.

Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass es uns wichtig ist, stets nahe bei den Menschen zu sein.

