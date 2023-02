Eine äußerst ungewöhnliche Generalversammlung

Der TSV Buchen hat am Mittwoch seine Generalversammlung vom Juni 2022 wiederholt und den damals gewählten Vorstand bestätigt. Das war nötig geworden, weil im „Sportfreund“ damals ein falscher Termin genannt worden war.

Buchen. Das war wohl eine der kürzesten und ungewöhnlichsten Generalversammlungen in der Geschichte des TSV Buchen. Der größte Verein der Stadt hatte am Abend des Aschermittwochs in sein Sportheim eingeladen, um unter anderem einen neuen Vorstand zu wählen. Denn das Vereinsregister hatte die Generalversammlung vom 20. Juni 2022 nicht anerkannt, weil in der Vereinszeitschrift „Sportfreund“ der falsche Termin genannt worden war. „Das ist eine Farce“, ärgerte sich TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski über diese, aus seiner Sicht bürokratische Entscheidung. Denn der Termin sei im Internet und in den Tageszeitungen mit dem richtigen Datum angekündigt worden.

Vorstand des TSV Buchen Vorsitzender: Kurt Bonaszewski Stellvertretender Vorsitzender: Manfred Röckel Jugendvorsitzende: Felicita Bonaszewski Hauptkassiererin: Annette Bischof Stellvertretender Kassierer: Thomas Götzinger Schriftführer: Volker Henn Beisitzer: Sonja Berberich, Hans-Joachim Schwab, Lisa Berlinger

So übten die im Juni 2022 gewählten Vorstandsmitglieder ihre Ämter kommissarisch aus. Im Dezember veröffentlichte der Verein den korrekten Termin der Ersatz-Versammlung. Rund 20 Personen, überwiegend Vorstandsmitglieder und Spartenleiter, nahmen daran teil.

Mitglieder verloren

So wie im vergangenen Jahr, blickte Bonaszewski auf die Jahre 2020 und 2021 zurück, ergänzt um eine kurze Rückschau auf 2022. So habe sich der Vorstand in 2020 und 2021 bei zwei Sitzungen in Präsenz und acht per Video ausgetauscht. Zu Beginn des Jahres 2020 zählte der Verein 2806 Mitglieder; ein Jahr später waren es 2425 und am 1. Januar 2022 nur noch 2393. Am 1. Januar hatte der Verein 2641 Mitglieder.

Bonaszewski ging auch auf die Herausforderungen ein, die sich dem Verein durch die seit 35 Wochen geschlossene Sport- und Spielhalle ergeben. Diese wird derzeit saniert und soll im September wieder geöffnet werden. So müsse man auf Sportstätten im ganzen Stadtgebiet ausweichen, unter anderem in Eberstadt, Bödigheim, ins kreiseigene „Sportzentrum Odenwald“ und in den Gymnastikraum der Alois-Wißmann-Schule.

Außerdem informierte der TSV-Vorsitzende über den geplanten Sportkindergarten beim Frankenlandstadion. Diesen wird der Verein gemeinsam mit der Stadt Buchen betreiben. Die Einrichtung soll eine Gruppe für unter Dreijährige und drei Gruppen für über Dreijährige erhalten. Die Kinder sollen im Ballsport, Laufen und Schwimmen gefördert werden. Wie Bonaszewski erläuterte, werde der Leiter des Kindergartens seine Stelle am 1. Juni antreten, die Erzieher zum 15. August. „Der TSV geht mit dem Kindergarten keine finanziellen Verpflichtungen ein“, betonte der Vorsitzende.

Die Verschmelzung des „Vivio Reha- und Gesundheitssportvereins Buchen-Neckar-Odenwald“ mit dem TSV Buchen geht nach den Worten von Bonaszewski voran. Jener Verein soll eine Sparte des TSV werden. Der Termin für eine Verschmelzungsversammlung stehe schon fest: Diese außerordentliche Mitgliederversammlung soll am 10. Mai 2024 stattfinden. Die Mitglieder sollen darüber mit einer Sonderausgabe des „Sportfreund“ informiert werden. Diese werde man mit der Post verschicken.

Einwandfreie Kassenführung

Anschließend verlas der Vorsitzende den Kassenbericht für die abwesende kommissarische Kassiererin Annette Bischof. Kassenprüfer Ralf Stumpf attestierte eine einwandfreie Kassenführung. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands ging die Veranstaltung schnell ihrem Ende entgegen. Alle Vorstandsmitglieder, die im Juni vergangenen Jahres gewählt wurden, bestätigte die Versammlung einstimmig in ihren Ämtern. Nach einer halben Stunde beendete Kurt Bonaszewski die Versammlung.