"Distelhäuser" braut Buchener Jubiläumsbier

Besonderer Moment in der Distelhäuser Brauerei: Buchens Bürgermeister Roland Burger gibt, unterstützt von Braumeister Moritz Bauer und weiteren Helfern, das geschrotete Malz in den Sudkessel. Damit wurde am Dienstag das Maischen in Gang gesetzt, ein wichtiger Schritt bei der Entstehung des Buchener Jubiläumsbiers. In etwa sechs Wochen wird das eigens zum Stadtjubiläum gebraute Getränk fertig sein. Rechtzeitig zum Altstadtfest Ende Juni ist es dann in Flaschen und Fässer gefüllt.

© Fabian Greulich