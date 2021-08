Das neue Baugebiet „Marienhöhe“ nimmt Gestalt an

Buchen. Das neue Baugebiet „Marienhöhe“ in Buchen nimmt Formen an. Auf dem aktuellen Luftbild ist die künftige Straßenführung zu erkennen, außerdem zwei Regenrückhaltebecken (vorn und im Hintergrund links) mit einem Einstauvolumen von insgesamt 3150 Kubikmetern, die dem Hochwasserschutz dienen. Parallel zu den laufenden Bauarbeiten schreiten die Bauplatzvergaben über das Portal „Baupilot“ voran: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird aktuell das letzte Drittel der 104 zur Verteilung anstehenden Bauplätze an die Interessenten vergeben, die sich digital beworben haben und entsprechend hohe Punktezahlen für den Ortsbezug und Sozialkriterien erhielten. Bild: Stadt Buchen

