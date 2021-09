Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Baustellenrundgang am Burghardt-Gymnasium - Unterricht kann in den neuen Räumen starten / Lieferschwierigkeiten gab es bei den Klassenzimmertüren Burghardt-Gymnasium: Südflügel wird am Montag bezogen

Die Arbeiten im Neubau des Burghardt-Gymnasiums in Buchen sind soweit abgeschlossen, dass die Schüler am Montag in den Südflügel einziehen können.