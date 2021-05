Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung - Rektoren des BGB und der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz in Limbach unterschreiben „Kooperationsvertrag erster Klasse” Buchener Burghardt-Gymnasium und Gemeinschaftsschule Limbach schließen Kooperationsvertrag

Das BGB und die Gemeinschaftsschule am Schlossplatz in Limbach wollen künftig kooperieren. Ein entsprechender Vertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet.