„Zur Marienhöhe“ - Vorarbeiten zur Erschließung haben in dieser Woche begonnen / Offizieller Baubeginn ist am Montag, 7. Juni Buchen investiert 6,6 Millionen Euro in Erschließung der „Marienhöhe”

Die Baggerschaufeln stehen nicht nur herum, sie sind auch im Einsatz. Für die Erschließung des Baugebiets „Zur Marienhöhe“ zwischen Buchen und Hainstadt haben in dieser Woche die Vorarbeiten begonnen. © Michael Fürst