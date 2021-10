Buchen: Beim BGB sind noch viele offene Fragen zu klären

Am Burghardt-Gymnasium tut sich etwas, das ist mittlerweile kaum mehr zu übersehen. Zum Start des neuen Schuljahres vor rund drei Wochen bezogen die Schüler bereits einige der neuen Räume im Südflügel (wir berichteten). Das Planungsbüro Kilian und Partner aus Stuttgart gab dem Gemeinderat in der Sitzung am Montag einen aktuellen Stand über die Großbaustelle und dabei wurde deutlich: Das

...