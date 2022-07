18 Schüler haben den Abschluss in der Tasche

Hettingen. „Die Klasse hat sehr gut abgeschnitten“, stellte Klassenlehrer Rico Stahl von der Hettinger Baulandschule nach dem Ende der mündlichen Prüfung fest. „Der Jahrgang ist wesentlich besser als der Landesdurchschnitt.“

18 Schüler haben den Hauptschulabschluss bestanden. Vier von ihnen werden eine betriebliche Ausbildung antreten, alle anderen weiterführende Schulen besuchen. Rektor Jochen Köpfle führt die geringe Quote an Berufsanfängern unter anderem auf die Coronakrise zurück. So hätten die Schüler in den vergangenen zwei Jahren keine Praktika bei Unternehmen in der Region absolvieren können.

Preis: Johanna Hübl (Notendurchschnitt von 1,2), Pia Ehmann (1,3) und Franka Pieper (1,5). Lob: Steven Hemberger, Luca Jurk (beide 1,7) und Lena Eder (2,0). Hauptschulabschluss ab: . Leon Berner, (Eberstadt), Nino Geißler ( Mudau), Nils Göbes (Rinschheim), Steven Hemberger (Oberneudorf), Luca Jurk (Rinschheim), Nanuk Knapp ( Bofsheim), Max Kuhn (Hettingen), Christian Kurjanowitsch (Buchen), Lenny Scheffel (Buchen), Dayna Dickenbrock (Mudau), Lena Eder (Buchen), Pia Ehmann (Rinschheim), Lona Holderbach (Götzingen), Johanna Hübl ( Eberstadt), Lee-Ann Lokotsch (Buchen), Franka Pieper (Hainstadt), Mara-Lee Piller (Hettingen) und Melissa Seitz (Götzingen).