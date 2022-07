Den Corona-Erschwernissen getrotzt

Osterburken. Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 10 an der Realschule Osterburken stand der letzte Schultag an. Nach Ende der letzten Prüfungen versammelten sich die Absolventen in der Aula der Schule. 85 Schülerinnen und Schüler, sowie sechs „Schulfremde“ haben die Reifeprüfung geschafft und verlassen nunmehr die Schule mit der Mittleren Reife. Vier Schülerinnen und Schüler absolvierten zudem erfolgreich den Hauptschulabschluss.

Die Anspannungen der mündlichen Abschlussprüfungen waren gewichen, und ein Lächeln war teilweise im Gesicht der Prüflinge zu sehen, als Schulleiter Realschulrektor Tobias Majer vor das Mikrofon trat und ihnen mitteilte, dass alle Absolventen bestanden haben. Wie er sagte, wurden trotz aller weiterhin negativen Voraussetzungen durch die Corona-Pandemie die Prüfungen gut gemeistert und wer hier durchgekommen ist, der ist für die Zukunft bestens gerüstet. Rektor Tobias Majer freute sich auch, dass Eldar Siebert ( Rosenberg), Luan Dema (Seckach-Klinge) Lara Arici (Oberschefflenz) und Julie Münz (Großeicholzheim) den Hauptschulabschluss absolvierten.

Ein besonderes Lob galt den drei Prüfungsbesten Felina Baumann (Rosenberg) von der Klasse 10 a mit einem Notendurchschnitt von 1,3, Max Köbler (Großeicholzheim) und Timo Hofmann (Rinschheim) mit einem Notendurchschnitt von je 1,4.

Aufregende Schulzeit

Der Schulleiter Florian Loser von der Martin-von-Adelsheim Schule, der die Prüfungen begleitete, ging kurz auf dessen Verlauf ein und sagte, dass die Schülerinnen und Schüler auf eine aufregende Schulzeit zurück blicken, denn nicht nur die Voraussetzungen in den letzten zwei, drei Schuljahren unter Corona haben die Zeit geprägt. Alle haben die Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert, wofür er ihnen seinen „höchsten“ Respekt aussprach und zum Erfolg gratulierte. Der Notendurchschnitt lag bei einer glatten 2,0.

Die beiden letzten Schuljahre waren für die 85 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse nicht einfach. Sie haben jetzt ihre Mittlere Reifeprüfung in der Tasche. hl