Weichen für Neubau gestellt

Schweigern. Sowohl aktuelle Entwicklungen als auch zukünftige Ausrichtungen des Unternehmens standen im Mittelpunkt eines Besuchs von MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart bei der Firma Hofmanns in Schweigern sowie eines Gesprächs mit Geschäftsführer Rainer Baumgärtner.

Der Landtagsvizepräsident und Wahlkreisabgeordnete hob in einem Rückblick auf die Geschichte und mit Blick auf die gegenwärtigen Entwicklungen die große Bedeutung dieses mittelständischen Unternehmens für die regionale Wirtschaft und als Arbeitgeber hervor.

„Wir haben im vergangenen Jahr viel in die Weiterentwicklung investiert, um die Marktposition zukünftig weiter zu festigen und auszubauen“, berichtete der Geschäftsführer weiter.

„Dies ist außergewöhnlich in der Branche. Unser Team von mehr als 100 Köchen und Metzgern bereitet die Gerichte in unserer Manufaktur persönlich zu, meist mit Produkten aus der Region, frisch sowie ohne Geschmacksverstärker und künstlichen Farb- oder Aromastoffe“, verdeutlichte Baumgärtner.

Einerseits wolle das Unternehmen für die Zukunft auch weiterhin wachsen, andererseits stoße es dabei in Schweigern sowie an den weiteren Standorten in Unterschüpf und Tauberbischofsheim an seine Kapazitätsgrenzen.

Daher plane man im Gewerbegebiet, „Am Seehof“ auf Gemarkung Windischbuch einen Neubau, bei dem die Produktion und Logistik an einem Standort konzentriert werden solle.

Das hierfür vorgesehene Areal befinde sich momentan noch im Eigentum des Landes Baden-Württemberg und verfüge über einen direkten, knotenfreien Anschluss über den Autobahnzubringer K2877/B292 an die A 81, ohne dass Ortsdurchfahrten für Transportverkehr genutzt werden müssten.

Die Stadt Boxberg habe parallel dazu die Bauleitplanung angepasst sowie den angestoßenen und vom Gemeinderat gebilligten Bebauungsplan offengelegt. „Wir sind gemeinsam mit Bürgermeisterin Heidrun Beck mit vereinter Kraft daran und gehen übereinstimmenden in dieselbe Stoßrichtung.“, teilte Rainer Baumgärtner mit.

Wolfgang Reinhart sagte dem Unternehmen und der Geschäftsführung seine weitere Unterstützung für deren Neubauplanungen zu. Bereits im Februar hatte der Landtagsvizepräsident und Wahlkreisabgeordnete ein gemeinsames Abstimmungsgespräch zum geplanten Neubau der Firma Hofmanns unter anderem mit Peter Hauk, Baden-Württembergs Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Staatssekretärin Dr. Gisela Splett vom Finanzministerium, Regierungspräsidentin Susanne Bay sowie Bürgermeisterin Heidrun Beck arrangiert. Nach weiteren Gesprächen mit allen Häusern in der jüngsten Vergangenheit von Reinhart kann dieser nun Erfolg vermelden. Jetzt müsse nur noch der Finanzausschuss des Landtags, dem Reinhart selbst angehört, die Grundstücksveräußerung absegnen, freute sich Landtagsvizepräsident Reinhart über diese doch langwierige „Zangengeburt“ für die 100 Millionen Euro-Investition.

„Wir fokussieren uns auf langfristigen Wachstum und höhere Wertschöpfung und rücken den Kunden noch mehr in den Mittelpunkt“. resümierte Baumgärtner. Kopfzerbrechen bereite derzeit insbesondere der dramatische Anstieg der Energiekosten. Das Unternehmen brauche für den Betrieb im Wesentlichen zwei Hauptenergieträger - Gas für den Kochprozess und Strom vor allem für die Kühlung. „Unsere Stromkosten sind seit vergangenem Jahr 130 Prozent gestiegen“, konstatierte der Hofmanns-Geschäftsführer. Daneben sind die Treibstoffkosten für die eigene Auslieferflotte deutlich gestiegen.

„Ich hoffe, dass die finanziellen Entlastungspakete der Haushalte diese großen Herausforderungen drastisch steigender Energiekosten auch bei Unternehmen einigermaßen abfedern können“, betonte Wolfgang Reinhart. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass Arbeitsplätze und Wachstum im Mittelstand bei uns im Ländlichen Raum erhalten bleiben sowie weiter ausgebaut werden. Hierbei sind solche Investitionen wie von Hofmanns geplant wegeweisende Zukunftsschritte. Abschließend mahnte der Landtagsvizepräsident und Wahlkreisabgeordnete die staatlichen Stellen zu einer schnelleren Bearbeitung an.