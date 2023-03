Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Nach Schüssen auf die Polizei in Bobstadt Versuchter Polizisten-Mord in Bobstadt: Prozess im April

Ingo K. vertritt laut Anklage der Bundesanwaltschaft eine „Reichsbürger“-Ideologie und schoss am 20. April vergangenen Jahres in Bobstadt auf 14 Polizisten. Am 5. April startet in Stuttgart-Stammheim der Prozess.