Realschule Boxberg: Gesamtnotenschnitt bei 2,2

Boxberg. 39 Schüler erhielten im Rahmen einer kleinen feierlichen Übergabe auf dem Pausengelände der Realschule Boxberg ihre Abschlusszeugnisse. Nach einem außergewöhnlichen Schuljahr wurde ein Gesamtnotendurchschnitt von 2,2 erreicht.

Nach dem Einzug der Schüler wurde die Veranstaltung von den beiden Schülersprechern, Lara Gerlinger und Marvin Fränzel, eröffnet. Dabei war den Schülern die Erleichterung anzumerken. Nach knapp eineinhalb Jahren mit Homeschooling, Wechselunterricht und Präsenzlernphasen gelang es ihnen, eine mehr als ordentliche Prüfungsleistung abzulegen.

Hinzu kam, dass in diesem Jahr ein neues Prüfungsformat erstmals durchgeführt wurde. Umso mehr galt deshalb den Schülern an diesem Abend der Respekt und der Glückwunsch des Pfarrers Philipp Hocher, der Bürgermeisterin Heidrun Beck, der Elternbeiratsvorsitzenden Marina Kraft und der Elternvertreter. Letztere richteten ihren Dank auch an die Lehrer, besonders an die Klassenlehrer Madleen Hofmann, Andreas Böhrer, Sebastian Ebert und Sebastian Müller. Dass die Schule besonderen Wert darauf legt, jeden Einzelnen wahrzunehmen und zu stärken, zeigte sich im Anschluss, als die Mentoren (Klassenlehrer) die Bühne betraten. Sie hatten für jeden Schüler individuelle Worte vorbereitet und verabschiedeten sich so von ihren Schülern.

Schließlich folgte mit der Rede des Schulleiters und der Zeugnisübergabe der Höhepunkt des Abends. Andreas Böhrer zeigte den Weg der Schüler an der Realschule auf. Dieser war durch die ein- oder andere Herausforderung und damit mit dem ein oder anderen Gegenwind verbunden. Dennoch ermutigte er, dies auf das zukünftige Leben zu übertragen.

Trotz zahlreicher Rückschläge war es nämlich immer gelungen, den Wind entsprechend für sich zu nutzen, indem man Windmühlen statt Mauern baute. Dies zeigte sich besonders in den hervorragenden Leistungen.

Mit einem Notendurchschnitt von 1,3 schloss Julia Gagalick als Jahrgangsbeste ab. Preise erhielten ebenso Clara Kilian, Luisa Weber (1,4), Finley Brosig, Gregor Knörzer (1,5), Sophia Kilian, Angelina Stange, Selenay Tunga, Patrick Brennan, Luca Spirk (1,6), Lara Gerlinger (1,8) und Luna Kaufmann (1,9). Ein Lob erhielten Marvin Fränzel (2,0), Alisia Fuchs, Quentin- Curtis Diehm, Klemens Kraft (2,1), Sophie- Theres Demmert, Kai Kappes, Gabriel Preiß (2,2), Chiara Hainz, Raphael Sohns (2,4). Den von der Stadt gestifteten Karl-Hofmann Preis erhielt Finley Brosig, den musisch-ästhetischen Preis erhielt Julia Gagalick, der naturwissenschaftliche Preis ging an Angelina Stange. Im Fach Religion bekam Lara Gerlinger den Fachpreis und im sprachlichen Bereich Luisa Weber. Den vom Förderverein gestellten Sozialpreis erhielt Marvin Fränzel, der durch seinen außergewöhnlichen Einsatz für die Schule glänzte.

Den Schlusspunkt der Veranstaltung setzten die Zehntklässler, indem sie ihrer Schule ein Abschlussständchen widmeten. rs