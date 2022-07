Lob und Preis für die Besten

Walldürn. Strahlende Gesichter gab es am Dienstag an der Konrad-von-Dürn-Realschule in Walldürn: Nach erfolgreicher schriftlicher und mündlicher Prüfung bestanden insgesamt 43 Schüler der zwei Abschlussklassen R10A und R10B die „Mittlere Reifeprüfung“ und drei Schüler den Hauptschulabschluss.

Folgende Schüler der Konrad-von-Dürn-Realschule bestanden die Abschlussprüfung mit Erfolg:

Klasse R10A (Klassenlehrer Thomas Toniert): Kerem Aksu, Viktoria Baumgärtner, Eric Bechtold (alle Walldürn), Sabrina Fichtmüller (Weilbach), David Hochweiß, Emilia Jendrusch (alle Walldürn), Robin Kappes (Altheim), Sofia Kartel, Tom Kilian (beide Walldürn), Havin Kocabey (Großheubach), Daniel Müller, Fenja Müller, Anastasia Schäfer (alle Walldürn, Fiona Schönig (Großheubach), Angelina Schwab, Sebastian Schweitzer, Emma Tesch (alle Walldürn, Naomi Titirca (Rippberg), Milena Uljanov, Kai-Leon Ulrich, Lisa Zimmermann (alle Walldürn).

Klasse R10B (Klassenlehrer RL Thomas Bartwicki): Tim Baumann, Adrian Braun, Firus Dargatz (alle Höpfingen), Ula Duschek (Walldürn), Tristan Edelmann (Gerolzahn), Valeria Gojani (Höpfingen), Simon Hasenstab (Walldürn), Jason Hauk (Alt-heim), Florian Heß, Linus Höpfl (beide Walldürn), Anna Kirchgeßner (Gottersdorf), Nina Klotzbücher (Waldstetten), Marlon Möller (Glashofen), Sophia Peter, Jana Schieser (beide Gottersdorf), Luisa Schmitt (Wettersdorf), Melanie Tempfli (Rippberg), Lara Weismann (Horn-bach), Vanessa Wollenschläger (Waldstetten), Leon Wörner, Furkan Yüksel, Luca-André Zöllner (alle Walldürn). Den Hauptschulabschluss bestanden: Andjelina Dejahic (Walldürn), Samantha Holy (Rippberg) und Viktor Stricker (Walldürn).

Schuljahrgangs-Bester an der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn war Florian Heß aus der Klasse R10B mit einem Notendurchschnitt von 1,2. Neben ihm erhielten noch einen Klassenpreis in der Klasse R10B mit einem jeweiligen Notendurchschnitt von 1,4 Nina Klotzbücher und Marlon Möller sowie mit einem Notendurchschnitt von 1,6 Firus Dargatz, Ula Duschek und Leon Wörner. Ein Lob erhielten in der Klasse R10A mit einem Notendurchschnitt von 1,8 Havin Kocabey und Lisa Zimmermann, mit einem Notendurchschnitt von 1,9 Anastasia Sxchäfer und Emma Tesch, mit einem Notendurchschnitt von 1,9 Niklas Berlinger und Kevin Geiger sowie mit einem Notendurchschnitt von 2,0 Fenja Müller – und in der Klasse R10B mit einem Notendurchschnitt von 2,0 Luca-André Zöllner.

Der Notendurchschnitt bei der Klasse R10A lag bei 2,7, bei der Klasse R10 B bei 2,2 – und der Gesamtnotendurchschnitt beider Abschlussklassen bei 2,35. ds