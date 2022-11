Neues Duo an der Spitze des TSV Schweigern

Schweigern. Im Mittelpunkt der Generalversammlung im Sportheim des TSV Schweigern standen Neuwahlen des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Manfred Volk eröffnete die Versammlung bevor man in einer Schweigeminute der verstorbenen Mitglieder des Vereins gedachte. Aus dem Geschäftsbericht des Vorsitzenden und dem anschließenden Bericht des Schriftführers konnte ein positives Ergebnis vermeldet werden. Zwar fanden im ersten Halbjahr 2021 aufgrund der Pandemie keine nennenswerten Aktivitäten im Verein statt. Dafür konnten im zweiten Halbjahr die Festlichkeiten und sportlichen Aktivitäten wieder durchgeführt werden. Auch Arbeitseinsätze für die Pflege rund um das Sportgelände und das Sportheim wurden trotz erschwerter Bedingungen durchgeführt. Ein großes Lob ging an die Angelabteilung für die Pflege und Erhaltung des Anwesens am Leutlein. Auch hier wurden im letzten Jahr sehr viele Arbeitseinsätze durchgeführt. Im Großen und Ganzen sei der TSV 1908 Schweigern gut durch die Pandemie gekommen Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende für die ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohl des Vereins.

Im letzten Jahr belegte die Tischtennisabteilung, bis zum Corona bedingten Abbruch der Runde, den sechsten Platz. Dieses Jahr war man am Ende der Runde Zweitletzter. Doch wie in den Jahren zuvor konnte man sich am grünen Tisch retten und blieb als Nachrücker in der Kreisliga. Im letzten Jahr konnte keine eigene Jugendmannschaft gemeldet werden. Die Jugendlichen spielten beim TTC Bobstadt mit. Um so erfreulicher war es, dass man eine Schülermannschaft melden konnte, die am Ende der Runde sogar den sechsten Platz belegte.

Mehr zum Thema Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim Reicholzheim zieht an Assamstadt vorbei Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald Glücklich, aber nicht unverdient Mehr erfahren Musikverein Oberwittstadt Lukas Rothengaß folgt auf Andreas Eberhard Mehr erfahren

Abteilungsleiter Michael Martin gab den Anwesenden einen Einblick in die Arbeit der Angelabteilung. Beim Anfischen am Leutlein waren 30 Mitglieder, darunter auch viele Jugendliche, worauf man sehr stolz sei. Der Angel-See wurde weiter bebaut, nachdem im vergangen Jahr der Biber diesen beschädigte. Erfreulich war auch, dass man das Grundstück am Leutelin vergrößern konnte durch den Erwerb von weiteren Flächen.

Der Vorsitzende Manfred Volk gab den Anwesenden einen Einblick in die Gymnastikabteilung. Denn seit Renate Ludes umgezogen ist, wurde noch kein Nachfolger/-in für die Abteilungsleitung gefunden. Es finden dennoch regelmäßige Übungsstunden, wie Zumba und Fitnessworkout statt. Diese werden von den Mitgliedern sehr gut angenommen. Auch für die älteren Mitglieder wurde nun ein weiteres Angebot, in Kooperation mit der VdK geschaffen.

Die Highlights der vergangenen Saison in der Fußballabteilung, wurden von Florian Dürr vorgetragen. In der letzten Saison ist die 1. Mannschaft des 1. FC Umpfertal, mit Trainer Thorsten Lehnert, in die Landesliga Odenwald aufgestiegen. Für die neue Saison konnte man Dennis Herrmann und Tobias Würzberger als Trainer verpflichten. Die zweite Mannschaft konnte sich mit Trainer Steven Becker in der Kreisklasse B halten und wird auch in der neuen Runde weiterhin von Steven Becker trainiert. Erfreut ist man auch darüber, dass sich der SV Uiffingen zur Saison 22/23 dem 1. FC Umpfertal angeschlossen hat.

Saskia Becker als stellvertretende Jugendleiterin gab Einblicke in die Arbeit der Abteilung. Im Tanzbereich wurden die Altersklassen geändert, um an Turnieren teilnehmen zu können. Im Fußballbereich arbeitet jetzt die A-Jugend mit der JF Ravenstein zusammen. Vor kurzem fand auch die Generalversammlung der Jugendabteilung unter neuem Namen statt. Aus der Generalversammlung wurde ein „come together“, in der auch aktive Beiträge aus den einzelnen Abteilungen gezeigt wurden. Dies kam sehr gut an.

Nach ihrem Bericht bedankte sich Saskia Becker noch bei Manfred Volk und Carsten König für die gute Zusammenarbeit und hielt einen keinen Rückblick auf die 23-jährige Amtszeit der beiden. Damals wurde die Jugendabteilung ausgebaut, bei der Carsten schon mit 16 Jahren Jugendleiter war. Ein Kleinkinderturnen wurde ins Leben gerufen sowie zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Beteiligung am Zusammenschluss der SG Umpfertal und später auch beim 1. FC Umpfertal gewesen. Mit diesem kleinen Rückblick auf die Arbeit von Manfred Volk und Carsten König, bedankte sich Saskia Becker für deren Engagement und überreichte ein kleines Geschenk.

Kassenwart Engelbert Schmitt berichtete ausführlich über die Finanzen des TSV. Die Entlastung des Vorstands wurde ohne Gegenstimme durch Ortsvorsteher Ferdinand Eck durchgeführt.

Die Neuwahl leitete Ortsvorsteher Ferdinand Eck. Manfred Volk und Carsten König standen nicht mehr zur Verfügung. Somit wurde aus der Versammlung einstimmig, Christoph Kastl zum Vorsitzenden und Christian Weiss zum zweiten Vorsitzenden, des TSV 1908 Schweigern gewählt.

Carsten König gab einen kleinen Rückblick auf die gemeinsamen Erlebnisse. Er lobte auch die beiden neugewählten Vorsitzenden für ihren Mut den TSV 1908 Schweigern nun zu führen und sicherte zu, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Ortsvorsteher Ferdinand Eck bedankte sich beim TSV 1908 Schweigern für sein Engagement im Vereinsleben sowie im Ortsgeschehen. Auch würdigte er Manfred Volk und Carsten König ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement. Manfred Volk blickte auf die 23 Jahre als Vorsitzender zurück. Viele Baustellen und Festlichkeiten wurde durchgeführt und man kann mittlerweile auch auf eine beachtliche Mitgliederanzahl blicken. Er freute, dass sich Christoph Kastl und Christian Weiss der neuen Aufgabe gestellt haben. Er versprach den beiden immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Abschließend dankte er allen, die ihn während seiner langen Amtszeit unterstützt hatten.

Christoph Kastl hob das Engagement von Manfred Volk und Carsten König für den Verein hervor. Denn 23 Jahre als Vorsitzende tätig zu sein, sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Deshalb habe man beim Badischen Sportbund die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold beantragt, die genehmigt wurde. Zur Versammlung gab es für die beiden ein Glückwunschreiben, da die Verleihung an einem Ehrungsabend des Badischen Sportbundes stattfinden wird. Christoph Kastl schlug der Versammlung vor, Manfred Volk und Carsten König, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. tsvs