Reicholzheim zieht an Assamstadt vorbei

Kreisliga Tauberbischofsheim

SG RaMBo – Kickers DHK Wertheim 3:0

SG RaMBo: Neuberger, Hepp (50. Fabig), Hoffmann, Ballweg, Böxler (66. Segner), Hildenbrand, Lappe, Poschmann (86. Schwarm), Roth, Tim Theis, Trippel (72. Jan Theis).

Kickers Wertheim: Bolg, Garrecht, Hörner, Österlein, Beck (31. Schreiter), Beuschlein (21. Taege), Gegenwarth (46. Ulsamer), Maier (82. Hilgner), Ries, Traub, Marcel Weimer.

Tore: 1:0 Trippel (30.), 2:0 Böxler (45.+1), 3:0 Trippel (45.+2). – Schiedsrichter: Tobias Albrecht ( Grünsfeld).

Türkgücü Wertheim – SpG Welzbachtal 3:1

Wertheim: Ahsen Gülecin, Ergenc Genc, Elyesa Gülecin, Mitan, Sedighi (46. Karaveli), Aksit, Aksoy, Albayrak, Deliallisi, Erol, Gökce Genc.

Welzbachtal: Manuel Kospach, Daniel Kospach, Lippert, Julian Behringer, Bellmann, Hauke (58. Arslan), Jodl, Peterle, Schmidt, Sieron, Volk (81. Hefner).

Tore: 0:1 Julian Behringer (26.), 1:1 Aksit (77.), 2:1 Gökce Genc (84./), 3:1 Aksoy (90.+3). – Schiedsrichter: Benjamin Klein (Sonderriet).

SpG Schwabhausen/Windischbuch – FV Brehmbachtal 1:4

Schwabhausen/Windischbuch: Hofmann, Mutschler (80. Günter), Behringer, Czernin, Fischer (72. Bader), Henrik Greiner (37. Götz), Frederik Greiner, Tobias Hirt (72. Pfeuffer), Neubauer, Preis, Ritter.

Brehmbachtal: Schneider, Appel, Pöller (78. Döhner), Faulhaber (89. Brell), Hofmann, Honikel, Knörzer (81. Yildirim), Krank (64. Dominik Schreck), Reinhart, Sladek, Zebrala.

Tore: 0:1 Honikel (6.), 0:2 Faulhaber (45.), 0:3 Faulhaber (53.), 1:3 Tobias Hirt (58.), 1:4 Honikel (68.). – Schiedsrichter: Timo Noe (Elztal).

FC Hundheim/Steinbach – VfB Reicholzheim 1:4

Hundheim/Steinbach: Müssig, Bundschuh, Münkel, Baumann, Christoph Dick, Dühmig (76. Hirsch), Fischer, Hilgner, Koprowski, Nastase (88. Völk), Pahl.

Reicholzheim: Stefan Ochs, Bick (79. Ehrlenbach), Cirakoglu, Elshani, Seubert, Herbach, Lampert, Anton Ochs (90. Schmid), Schlör, Schumacher (88. Flicker), Trauth.

Tore: 0:1 Schumacher (33.), 1:1 Nastase (37.), 1:2 Lampert (60.), 1:3 Seubert (77.), 1:4 Anton Ochs (87., Elfmeter). – Schiedsrichter: Tim Winkler ( Külsheim).

SpG Balbachtal – SpG Dittwar/Heckfeld 4:3

Balbachtal: Schwenkert, Bamberger, Nkem (46. Christoph Neser), Wülk, Essomba (60. Späth), Graf, Horwath, Imhof, Florian Neser (90.+3 Roll), Schenkel, Schindler.

Dittwar/Heckfeld: Hehn, Florian Both, Tobias Both, Gausrab, Gröner (86. Teufel), Hofmann, Nils Lotter, Sauer, Simon, Spies (38. Lukas Both, 46. Schreck), Thomas Lotter.

Tore: 0:1 Nils Lotter (17.), 0:2 Spies (32.), 0:3 Schreck (53.), 1:3 Christoph Neser (71.), 2:3 Christoph Neser (77./), 3:3 Imhof (85.), 4:3 Florian Neser (90.+3). – Schiedsrichter: Dennis Frisch (Waldbrunn).

TSV Tauberbischofsheim – SpG Unterschüpf/Kupprichhausen 5:1

Tauberbischofsheim: Maier, Bandovic (62. Gimbel), Schander, Hilbert (79. Rudolf), Rodemers, Scheuerl (69. Papenhoff), Schwenkert, Seethaler (79. Djapa), Väth, Ziegler, Schlachter.

Unterschüpf/Kupprichhausen: Henninger, Adrian Haser, Hehn (46. Aleksandar Ilic), Röckert (72. Eroglu), Wasegh (83. Bilancia), Braun, Vincent Haser, Haun, Henning, Hökel, Nikola Ilic

Tore: 1:0 Scheuerl (19.), 2:0 Rodemers (19.), 3:0 Seethaler (31.), 4:0 Scheuerl (45.), 4:1 Väth (45./Eigentor), 5:1 Schwenkert (49.). – Schiedsrichter: Jan Jakob Keim (Heilbronn).

TSV Gerchsheim – SV Pülfringen 6:2

Gerchsheim: Heilig, Dittmann, Hemrich (80. Steigerwald), Dosch (83. Walz), Grunewald, Kleespies, Koslow, Rappl, Sack (74. Drixler), Wachter, Ziegler.

Pülfringen: Mutschler, Baumann (70. Drechsler), Manuel Haberkorn, Moe (45. Retzmann), Schenkel, Duda, Glock, Haas, Michael Haberkorn, Knüll, Markus Schäfer.

Tore: 1:0 Dosch (6.), 1:1 Schenkel (10.), 2:1 Hemrich (20.), 3:1 Hemrich (28.), 4:1 Rappl (32.), 4:2 Knüll (45.), 5:2 Dosch (62./), 6:2 Wachter (86.). – Schiedsrichter: Qizheng Sun (Tauberbischofsheim).

Kreisklasse A TBB

FC Grünsfeld II – SV Nassig II 1:2

Tore: 0:1 Winzenhöler (36.), 0:2 Koppitz (46.), 1:2 Brückner (51.). – Schiedsrichter: Thomas Hartmann ( Werbach).

SpG Balbachtal II – SpG Uissigheim II/Gamburg 2:5

Tore: 0:1 Aaron Tomic (8.), 0:2 Göbel (14.), 1:2 Kellermann (20.), 1:3 Finn Tomic (41.), 1:4 Finn Tomic (42.), 1:5 Timo Rüttling (67.), 2:5 Knab (74.). – Schiedsrichter: Goran Eitelwein (Billigheim).

SpG Wittighausen/Zimmern – SpG Beckstein/Königshofen II 2:0

Tore: 1:0 Simon Ebert (53.), 2:0 Englert (78.). – Schiedsrichter: Philipp Mühleck (Oberlauda).

VfR Gerlachsheim – TSV Kreuzwertheim 2:1

Tore: 0:1 Roth (30.), 1:1 Brach (90.+2), 2:1 Brach (90.+4). – Schiedsrichter: Reinhold Beck (Schöntal).

FC Eichel – SV Distelhausen 1:0

Tor: 1:0 Hommer (27.). – Schiedsrichter: Rudi Strachon (Rippberg).

SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II – FC Külsheim 3:0

Tore: Die Torschützen dieser Partie waren bis Redaktionsschluss dieser Seite nicht bekannt. – Schiedsrichterin: Luisa Behringer (Gommersdorf).

Kreisklasse B TBB

SG RaMBo II – Kickers DHK Wertheim II 4:2

Tore: 1:0 Scholz (19.), 1:1 Ulsamer (60.), 1:2 Ulsamer (67.), 2:2 Ebeling (77.), 3:2 Ebeling (78.), 4:2 Ebeling (89.). – Schiedsrichter: Elmar Amend (Reicholzheim).

1. FC Umpfertal II – SV Anadolu Lauda 9:1

Tore: 0:1 Servet Dogan (4.), 1:1 Beier (31.), 2:1 Korkut (39.), 3:1 Korkut (42.), 4:1 Ernst (50.), 5:1 Ernst (55.), 6:1 Schmitt (62.), 7:1 Mutlu (81.), 8:1 Idriss (82.), 9:1 Klemm (87.). – Schiedsrichter: Christian Simon (Heckfeld).

SpG TSV Bobstadt/Assamstadt III – SV Vikt. Wertheim 3:3

Tore: 1:0 Stetel (4.), 2:0 Stetel (22.), 2:1 Alexander Helfenstein (70.), 2:2 Cirakoglu (75.), 2:3 Alexander Helfenstein (83.), 3:3 Bastian Quenzer (85.). – Schiedsrichterin: Michelle Hartmann (Oberlauda).

SpG Windischbuch/Schwabhausen II – FV Brehmbachtal II 3:1

Tore: 1:0 Dittmann (15.), 2:0 Kaibel (57.), 3:0 Hirt (58.), 3:1 Engert (70.). – Schiedsrichter: Michael Dittmann (Tauberbischofsheim).

Kreisklasse C TBB

SpG Windischbuch/Schwabhausen III – FC Külsheim II 2:4

Tore: 0:1 Meixner (23.), 1:1 Volker Weber (24.), 1:2 Schindler (28.), 2:2 Schumann (57.), 2:3 Fieger (68.), 2:4 Höfert (90.). – Schiedsrichter: Ramona Haberkorn (Königheim).

SpG Hochhausen/Impfingen II/TBB III – SV Distelhausen II

Der Gast ist zu diesem Spiel nicht angetreten.

FC Hundheim/Steinbach II – VfB Reicholzheim II 0:7

Tore: 0:1 Schmid (7.), 0:2 Höfer (37.), 0:3 Andersen (40.), 0:4 Papadopoulos (46./Eigentor), 0:5 Schmid (49./), 0:6 Schmid (75.), 0:7 Bühlmann (77.). – Schiedsrichter: Manfred Semmler (Großrinderfeld).

SpG Oberlauda/Gerlachsheim II – TSV Kreuzwertheim II 1:5

Tore: 1:0 Marvin Müller (16.), 1:1 Luis Müller (17.), 1:2 Rempt (59.), 1:3 Siemon (73.), 1:4 Rempt (75.), 1:5 Luis Müller (80.). – Schiedsrichter: Wolfgang Henke (Holzkirchen).

Türkgücü Wertheim II – SpG Welzbachtal II 2:2

Tore: 0:1 Mike Müller (19.), 1:1 Cirakoglu (34.), 1:2 Hellinger (42.), 2:2 Kamanmaz (90.+1). – Schiedsrichter: Christian Kurz (Marktheidenfeld).

SpG Gerchsheim II/U.’altertheim – SV Pülfringen II 5:0

Tore: 1:0 Uguz (2.), 2:0 Steigerwald (23.), 3:0 Winkler (36.), 4:0 Weiß (58.), 5:0 Weiß (60.). – Schiedsrichter: Thomas Hartmann (Werbach).