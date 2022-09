Michael Scheer ist der „Meistleser“

Boxberg. Nachdem Corona-bedingt zwei Jahre kein „Heiß auf Lesen“ in der Mediothek in Boxberg stattfand, waren 2022 wieder 37 Kinder mit dabei – um in den Sommerferien mindestens drei Bücher aus dem neuen Medienbestand zu lesen und anschließend dem Team der Mediothek davon zu erzählen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals war auch die neue Bürgermeisterin, Heidrun Beck, dabei und durfte die Urkunden an die Kinder überreichen und als Glücksfee fungieren. Den Hauptpreis, eine Familienkarte für Tripsdrill, gestiftet von der Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen in Stuttgart, gewann Luis Kettemann. Der „Meistleser“, sowohl in Büchern als auch in Seitenzahl war mit 2053 gelesenen Seiten Michael Scheer. Mediotheksleiterin Ilona Wild dankte allen „Heiß auf Lesen“-Teilnehmern, den Eltern und Begleitpersonen, die die Schüler unterstützt haben, sowie den Sponsoren.

„Meistleser“ Michael Scheer mit Bürgermeisterin Beck und Mediothek-Leiterin Ilona Wild. © Mediothek

Nach dem offiziellen Teil gab es zwei Überraschungen: Clownin Gardis zeigte auf lustige Weise, wie einem beim Lesen der Bücher heiß werden kann, was so alles in Büchern drin steckt und wie Bücher zum Leben erweckt werden. Und: Da die Hitze bei „Heiß auf Lesen“ noch groß war, verteilten die Bürgermeisterin und die Mediothek-Leiterin – zur Freude aller – Eis aus dem Eiswagen.