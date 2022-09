Pflanzenbörse lockt die Besucher

Niederstetten. Mit Beginn der kühleren Tage ist der endlose, heiße Sommer auch dieses Jahr endgültig vorbei. Bald ist es soweit, das Gartenjahr neigt sich dem Ende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trockenheit überstanden

Trotz der großen Hitze im Sommer gibt es sicher die eine oder andere Pflanze, die die Trockenheit gut überstanden hat, ja vielleicht sogar gut gewachsen ist – und nun im Herbst ist sie zu groß oder es sind zu viele geworden. Diese werden nun ausgegraben und wohin dann damit? Wegwerfen? Nein, warum nicht anderen Pflanzenfreunden eine Freude damit machen?

Jeder, der Pflanzen übrig hat, ist aufgerufen, seine Pflanzen-Schätze am 8. Oktober zwischen 9 und 11 Uhr an der Mediothek am Kult vorbeizubringen. Am besten die Pflanzen in Kartons oder Tüten packen, Beschriftung dazu, so können sie leicht mitgenommen werden.

Mehr zum Thema Tag des Friedhofs Klimawandel macht vor Friedhöfen nicht Halt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Machen Eine eigene Rebe am Hoftor Mehr erfahren

Auch die Mediothek ist an diesem Tag geöffnet. Wer Interesse hat, kann sich hier anschauen, was man aus einem leeren Tetrapack alles basteln kann und auch selbst tätig werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer Pflanzen sucht und einpflanzen möchte, ist natürlich ebenfalls willkommen.