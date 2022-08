Mehr als 40 Kinder beim „Tag der heimischen Jäger“

Boxberg. Nachdem es 2020 und 2021 aus bekannten Gründen nicht stattfinden konnte, war die Freude bei den Kindern umso größer, dass wieder das Ferienprogramm „Tag mit den heimischen Jägern“ der Stadt Boxberg stattgefunden hat.

Mit über 40 begeisterten Mädchen und Jungen aus Assamstadt und allen Stadtteilen Boxbergs haben die Jäger des Hegering I/Boxberg einen abwechslungsreichen Tag in der Natur veranstaltet.

Begrüßt durch die Jagdhornbläser des Hegeringes wurden die Kinder im Leutlein von Hegeringleiter Michael Löffler und Organisator Matthias Pers empfangen.

Die erste Station war am Info-Wagen des KJV Tauberbischofsheim, wo Wissenswertes über heimische Tiere von Jugendobfrau Sibille Bauer vermittelt wurde.

Danach haben sich die Kinder mit Hundeführern, Jägern und den Revierinhabern auf eine Wanderung durch den angrenzenden Wald aufgemacht. Hierbei haben sie neben den Reviereinrichtungen auch eine Suhle, einige Wildwechsel und einen Fuchsbau inspiziert.

Nach der Wanderung stärkten sich die Teilnehmer mit einer Grillwurst, bevor sie sich an verschiedenen Stationen mit Spielen und Quizfragen beschäftigten. So bauten sie unter Anleitung ein Adventszug, bastelten eine Naturkette, betätigten sich bei verschiedenen Spielen oder ruhten sich in einer Hängematte aus.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch der Falkner Manuel und Nancy Liessner, welche mit einem bengalischen Uhu und einer Schleiereule die Kinderaugen zum Staunen brachten. Am Ende wurde mit den Kindern in einer großen Runde das Erlebte nochmals reflektiert und ihnen eine Naturmedaille und eine Schildkappe zur Erinnerung an diesen Tag überreicht.