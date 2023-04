Erweiterte Betreuung erwünscht

Schweigern. Im Mittelpunkt der 21. Mitgliederversammlung des Fördervereins evangelischer Kindergarten Pusteblume standen die Berichte zum abgelaufenen Jahr sowie Neuwahlen.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Christin Schnabel konnte Schriftführerin Christine Stahl in ihrem Bericht auf zahlreiche gelungene Aktivitäten verweisen, die sowohl den Kindergartenalltag als auch die Bevölkerung bereicherten. Zauberer, Eiswagen, Laternenfest oder Kuchenverkauf waren die Höhepunkte im Vereinsleben.

Kassenwartin Ann-Kathrin Behringer bescheinigte dem 63 Mitglieder zählenden Verein eine positive Finanzlage, die durch die Kassenprüferinnen Silke Kaludra und Gaby Behringer bestätigt wurde.

Die anschließenden Wahlen bekräftigen das bisher erfolgreiche Team des Vorstands: Vorsitzende bleibt Christin Schnabel. Als stellvertretende Vorsitzende ließ sich Franziska Schulz wiederwählen. Im Amt bestätigt wurde Schriftführerin Christine Stahl. Ann-Kathrin Behringer setzt ihr Amt als Kassenwartin fort. Ergänzt wird das Team weiterhin durch die Beisitzerinnen Eugenia Hofmann und Felicitias Rechtenwald.

Zu den Vereinsvorhaben im Jahr 2023 zählen neben Aktivitäten und Überraschungen für die Kinder wieder der Kuchenverkauf am Seefest am Leutlein am 9. Juli.

Ortsvorsteher Ferdinand Eck bedankte sich für das bisher Geleistete und betonte, wie wichtig der Verein nicht nur zur Unterstützung des Kindergartens ist. Auch Claudia Wegert als Vertreterin der Kirchengemeinde sowie die Leiterin des Kindergartens Manuela Müller würdigten die Arbeit und das Engagement des Vereins, durch den besondere Aktionen nur finanzierbar sind. In einer lebhaften Diskussion um die Zukunft des Kindergartens mit erweiterten Betreuungsmöglichkeiten, die auch mit einem Neubau des dringend sanierungsbedürftigen Gemeindehauses einhergehen müssten, bedauerten alle Beteiligten, dass Planungen derzeit zum Erliegen gekommen sind.