Baumhaus der Lazy Bones ziert den Fastnachtsorden

Boxberg. Das einstige Baumhaus im Waldseilgarten der Lazy Bones hat es nicht nur geschafft, bei der Landesinitative Baukultur Hohenlohe-Franken nach Umbau als Naturerlebnishaus ausgezeichnet zu werden, sondern auch den Narrhallaorden 2023 zu zieren. Dem Bild mit Ordensspruch „Das Naturerlebnishaus grandios und toll, mit Blick auf Boxberg wundervoll“ ist da nichts mehr hinzuzufügen.

Sicher ein Blickfang bei den ordensgeschmückten Würdenträgern der Fastnachtskampagne 2023, die am Samstag, 4. Februar, um 19.31 Uhr mit dem großen Narrhalla- Unterhaltungsabend in der Umpfertalhalle startet. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag 29. Januar im VfB-Sportheim statt. Nummernvergabe ab 9.30 Uhr, Verkauf von 10 bis 11 Uhr. Ab Montag 30. Januar können bei der Sparkassen Boxberg Karten zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden. Die Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Die Narrhalla- Kindersitzung ist am 5. Februar um 14 Uhr in der Umpfertalhalle, die Nacht der Narren der Bocknarrenzunft am 11. Februar, das Bocknarrenschlagen im Rathaushof am 19. Februar und der Fastnachtsumzug am Faschingsdienstag mit Geldbeutelwäsche und Fastnachtsverbrennung am Abend.