Orden der Assamstadter Schlackohren karikiert neuen Waldbadepfad

Assamstadt. Bei den Assamstadter Schlackohren beginnt die heiße Phase. Los geht es am Freitag, 20. Januar, mit dem Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen.

Eine Zierde für jeden Narr wird der neue Fastnachtsorden der Schlackohren sein. Entworfen wurde er vom stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Rupp. Der Orden karikiert den in Assamstadt neu angelegten Waldbadepfad in der Kontur einer Badeente und nimmt Bezug auf die aktuell hohen Preise für die Energieträger Gas und Öl.

Die Schlackohrensau lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Sie nutzt die Möglichkeit zum entspannten Bad im Wald und spart ganz nebenbei die teure Energie zu Hause: „Die Schlackohrn geh’n im Walde baden, denn Gas und Öl sind knapp zu haben!“

Programm

Die erste Prunksitzung findet am Samstag, 11. Februar, ab 18.01 Uhr, die zweite und dritte Prunksitzung am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, jeweils ab 18.31 Uhr (Zutritt ab 16 Jahre) statt. Karten für die drei Veranstaltungen in der Asmundhalle gibt es am Freitag, 20. Januar, ab 18.01 Uhr in der Aula der Grundschule sowie ab Montag, 23. Januar, bei der örtlichen Volksbank. Diese können bei der Volksbank auch unter Telefon 06294/42260 oder per Fax unter 422639 erworben werden. Zeitgleich wird der Kartenvorverkauf über die Homepage der Schlackohren (www.schlackohren.de) freigeschaltet.

Im Anschluss an das Programm startet bei den Prunksitzungen startet gegen 23.30 Uhr die „After-Show-Dance-Party“, bei der die Assamstadter Musikkapelle und regional bekannte DJs einheizen werden, damit Jung und Alt das Tanzbein schwingen können. Hallenöffnung ist eine Stunde vor Sitzungsbeginn.

Karten für die Frauenfasnacht am Sonntag, 5. Februar, ab 18.30 Uhr in der Asmundhalle werden am Sonntag, 22. Januar, von 10 bis 11 Uhr im Gemeindezentrum verkauft. Ab Montag, 28. Januar, können diese zwischen 17 und 18 Uhr bei Rosalinde Stumpf, Telefon 06294/1807, erworben werden. Darüber hinaus sind bei allen Veranstaltungen Karten jeweils an den Abendkassen erhältlich.

Der Rosenmontagsumzug der Schlackohren beginnt am 20. Februar startet um 13.11 Uhr. Die Kinderprunksitzung beginnt am Dienstag, 21. Februar, um 13.31 Uhr in der Asmundhalle. Weitere Informationen gibt es unter www.schlackohren.de im Internet.