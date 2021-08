Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bilanz - Seit 100 Tagen ist die Bürgermeisterin im Amt / Bildung, Betreuung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts sind die großen Themenkomplexe 100 Tage im Amt: Heidrun Beck steuert Boxbergs Zukunft

Schon als Jugendliche stand für Heidrun Beck fest: Sie will Bürgermeisterin werden. Nun ist sie am Ziel und seit 100 Tagen in Boxberg im Amt.