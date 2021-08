Heidrun Beck kann nun ausprobieren

Boxberg. Einige Kinder des Boxberger evangelischen Kindergartens „Schatzkiste“ haben Bürgermeisterin Heidrun Beck im Rathaus eine Ausgabe ihres Kochbuchs „Essen verbindet“ überreicht. Begleitet wurden die Kleinen dabei von Erzieherin Samantha Griesfelder und Daniel Gehrlein, Koordinator des Familiennetzwerks Boxberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In voller Montur

In voller Kochmontur übergaben die Kinder ein Exemplar des entstandenen Kochbuchs, das in Zusammenarbeit mit vielen Boxberger Familien im zweiten Corona-Lockdown zwischen Februar und Mai erstellt wurde. Die Bürgermeisterin zeigte sich sehr beeindruckt von der regen Teilnahme der Boxberger Familien: „Ich bin begeistert über das umfangreiche Kochbuch. Wenn alle an einem Strang ziehen, erzielt man gemeinsam die besten Ergebnisse.“

„Ihr seid spitze“, lobte Gehrlein seitens des Organisationsteams. „Wir waren überwältigt von der Menge an Rezepten, die aufgeschrieben und eingereicht wurden. Wir freuen uns, dass so ein Gemeinschaftsfühl auch in Distanz aufkam und ein Miteinander erlebbar wurde. Wir sagen ein riesengroßes Dankeschön an alle teilnehmenden Familien und Institutionen in Boxberg.“ Neben der „Schatzkiste“ beteiligten sich sechs weitere Kindergärten aus der Gemeinde sowie Kinder der Grundschule Boxberg.

Mit Aktionstaschen hatten das Familiennetzwerk Boxberg und der evangelische Kindergarten „Schatzkiste“ gemeinsam mit den weiteren örtlichen Kindergärten für Beiträge von Boxbergern für ein gemeinsames Kochbuch geworben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt gingen im Aktionszeitraum ungefähr 120 Rezeptbeiträge ein.