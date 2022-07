Würth macht sich stark für Special Olympics

Bad Mergentheim/Berlin. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ fanden vom 19. bis 24. Juni die Special Olympics Nationale Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung in Berlin statt. Rund 4000 Athleten, darunter Menschen aus Deutschland und der ganzen Welt, traten in 20 Sportarten an. Auch die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG war mit 20 Teilnehmenden, darunter 17 Auszubildenden sowie drei Ausbildern, als Team ehrenamtlich vertreten. Mit den Teams von Würth IT GmbH, der Würth Elektronik Gruppe sowie der Reca Norm GmbH engagierten sie sich als Spieler oder auch Schiedsrichter beim Tischtennis. Als ehrenamtliche Helfer tragen die Mitarbeitenden und Auszubildenden damit wesentlich zur Integration in den gesellschaftlichen Alltag bei, heißt es dazu von Würth Industrie Service. Bild: Würth

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1