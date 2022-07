„Wir kommen zusammen“ lautet das neue Jahresmotto

Bad Mergentheim. Zur Amtsübergabe trafen sich die Mitglieder des Lions Club Bad Mergentheim im Clubraum des Restaurants Bundschuh beim Golfclub Igersheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der bisherige Präsident Dr. Norbert Schön zog zunächst ein Resümee aus seiner Amtszeit. Trotz einiger Corona-bedingter Einschränkungen konnte Dr. Norbert Schön interessante Vortragsabende und erlebnisreiche Zusammenkünfte realisieren. Sein Dank galt vor allem der Unterstützung zahlreicher Freunde in dieser zum Teil schwierigen Situation.

Zum Ende seiner Amtszeit vollzog der scheidende Präsident noch die Aufnahme zweier neuer Mitglieder. So wurden zum ersten Mal zwei Frauen aufgenommen: Rosemarie Spitzley, langjähriges Mitglied im Gemeinderat und Vizebürgermeisterin in Weikersheim sowie Ehrenvorsitzende des dortigen Turnsportvereins, und Melanie Renje, Geschäftsführerin des Mittelstandzentrums in Bad Mergentheim. Der offiziellen Aufnahme folgte das traditionelle Defilee.

Mehr zum Thema Übergabe 3000 Euro für die Florenz-Fahrt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Geschichtswerkstatt Es gibt noch viel zu erforschen Mehr erfahren

Nach einem Jahresrückblick in Bildern sowie Dankesworten an seinen Sekretär Klaus Spitzley und an die im Hintergrund unterstützenden Ehefrauen der Amtsträger wurde mit der Übergabe von Lionsglocke und Hammer die offizielle Übergabe der Präsidentschaft an Professor Dr. Axel Gerloff vollzogen.

Zunächst dankte der neue Lionspräsident seinem Vorgänger für dessen Engagement in diesen schwierigen Zeiten und brachte seine Freude zum Ausdruck, dass er Dr. Thomas Jahrmann als seinen Sekretär gewinnen konnte. Das neue Jahresmotto „Wir kommen zusammen“ unterstreicht, wie wichtig dem neuen Präsidenten das Clubleben mit Engagement für soziale Activities ist. So stellte er zum Beispiel die Neuauflage der Adventskalenderaktion des Lions Clubs Bad Mergentheim in Aussicht, mit dessen Erlös wieder förderwürdige Projekte in der Region unterstützt werden sollen.

Ehrungen

Natürlich wurde auch auf das kommende Programm mit Sommerfest, Besuch kultureller Veranstaltungen und diverser Vortragsabende hingewiesen.

Bei der folgenden ersten Amtshandlung des neuen Teams wurden Klaus Volkert und Rudi Walz für ihre jeweils 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Beide haben sich in zahlreichen Ämtern im Club engagiert und tun dies auch weiterhin.