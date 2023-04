Wichtige Posten wurden neu besetzt

Löffelstelzen. Die 57. Mitgliederversammlung des SV Löffelstelzen fand im Sportheim der Fussballabteilung statt. Vorsitzender Thomas Nieswandt gedachte zu Beginn der Verstorbenen des Vereins. Nach schwierigen Jahren – durch Corona verursacht – und der Auflösung der Spielgemeinschaft im Fußball mit dem VfB Bad Mergentheim, gehe es im Verein wieder aufwärts. Dies zeigen gleich drei neue Entwicklungen. So steht ab der nächsten Saison die neue Spielgemeinschaft mit dem SV Edelfingen, die Fußballer haben mit Christian Wenzel einen neuen Abteilungsleiter, ebenso wie Tennis, hier hat mit Norbert Stolzenberger, ein erfahrener Vereinsfunktionär, das Ruder übernommen.

Der Vorsitzende bedankte sich bei Ludwig Blank für die Organisation der Radfahrgruppe „Pedalos“, bei Rolf Weiß für sein Engagement in der Kinder-Schachgruppe und bei Christian Wenzel, der die Farben des SV als Schiedsrichter vertritt.

Der Schriftführer Andreas Konrad fasste in seinem Bericht die Aktivitäten des letzten Jahres gekonnt zusammen und übergab dann an die „Finanzen“: Britta Müller und Andreas Tremmel präsentierten anschließend den Kassenbericht. Auch hier zeigte sich die Corona-Krise weitestgehend als überwunden, da für die Fußballer wichtige Feste wieder stattgefunden haben. Auch die Tennisabteilung sieht dem Jahr 2023 positiv entgegen, da die Bad Mergentheimer Tennismeisterschaften wieder auf dem Löffelstelzer Berg stattfinden werden. Anschließend bestätigten die Kassenprüfer Christian Salch und Michael Konrad, eine einwandfrei und korrekt Kassenführung.

Abteilungsberichte

Den Bericht der Fußballabteilung gab Christian Wenzel ab. Die Mannschaft der SGM spielt in der Kreisliga B „leider keine große Rolle“, auch wenn sie teilweise unter Wert geschlagen wurde. Das ein oder andere Gegentor hat man durchaus selbstverschuldet und sich dadurch um eine bessere Platzierung gebracht. Die neue Spielgemeinschaft mit dem SV Edelfingen wird von beiden Vereinen als sehr positiv gesehen, zumal man ja auch schon länger auf der Jugendebene erfolgreich zusammenarbeitet.

Als gemeinsamen Neustart in die Spielgemeinschaft wurde auch schon beschlossen neue Trikots anzuschaffen, die weder grün noch gelb/schwarz – die derzeitigen Vereinsfarben beider Vereine – enthalten, um auch hier nach außen etwas Neues entstehen zu lassen und dies auch symbolisch zu zeigen.

AH-Abteilungsleiter Christian Wenzel berichtete von den Aktivitäten, die im abgelaufenen Jahr, leider nur noch abseits des Platzes stattfanden. Der Jahresausflug ging, unter großer Beteiligung, nach Heidelberg, dieses Jahr wird dann Köln besucht.

Für die Tennis-Abteilung übernahm Siegfried Heger den Bericht. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr traten in der Medenrunde die Herren 30, Herren 60 und die Damen 40 erfolgreich an. In der kommenden Spielzeit können unsere erfolgreichen Herren 60 leider nicht mehr antreten, dafür meldet der Verein wieder eine Damen 50 Mannschaft für die Teilnahme an der Meisterschaft. Auch im Kinder- und Jugendbereich sind für die kommende Saison wieder viele Aktivitäten geplant, so dass es dem Verein hier weiterhin gelingen wird auch die jungen Tenniskids für den Sport zu begeistern.

Der Höhepunkt der diesjährigen Freiluftsaison auf der vereinseigenen Anlage, wird wieder die Tennis-Stadtmeisterschaft vom 8. bis 11. Juni sein, bei der Spieler aus dem ganzen Main-Tauber-Kreis zugelassen sind.

Nach den Abteilungsberichten überbrachte Martin Salch die Grüße vom Ortschaftsrat und sagte weiterhin die Unterstützung des Vereins durch die Gemeinde zu. Anschließend beantragte er die Entlastung des Vorstands, die einstimmig durch die Versammlung erfolgte.

Im Anschluss ergriff der Ehrenvorsitzende Egon Brand das Wort und dankte allen Verantwortlichen für ihre ehrenamtliche Arbeit im Verein und zeigte sich auch im Namen der langjährigen Mitglieder erleichtert darüber, dass die Spielgemeinschaft mit Edelfingen erfolgreich ins Leben gerufen werden konnte.