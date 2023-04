TSV Fortuna Götzingen zog Bilanz

Götzingen. Über reges Interesse an der Jahreshauptversammlung freute sich die Vereinsführung des TSV Fortuna Götzingen am Samstag. Nach der Begrüßung leitete Martin Hornung seine Bilanz mit der Genugtuung über die wieder normalisierten Aktivitäten nach den Corona-Einschränkungen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfeut stellte er auch fest, dass das Sportheim nach der Sanierung wieder intensiver genutzt wird. Mit Hinweisen auf das Spektrum der sportlichen Angebote merkte er an, dass die Kooperation mit benachbarten Vereinen aufgrund der allgemeinen Entwicklung leider unumgänglich sei und zollte den Partnervereinen Anerkennung und Dank für ihre Be-reitschaft zu Kooperationen. Bei seiner sportlichen Bilanz verwies er auf Höhepunkte wie den Einzug ins Kreispokal-Finale, das Spiel gegen den SV Waldhof im Rothaus-Pokal-Wettbewerb oder die Eröffnung des sanierten Sportheims sowie die Integration einer Laienspielgruppe in das Vereinsgeschehen.

TSV-Förderverein zog Bilanz Bei der Jahreshauptversammlung des TSV-Fördervereins ging Vorsitzender Manuel Stieber auf die Bemühungen zur Unterstützung des Hauptvereins bei verschiedenen Vorhaben ein. Mit Verweis auf die Bandenwerbung als Haupteinnahme informierte er über die letztlich doch noch möglichen Unterstützungen. Einen zufriedenstellenden Finanzbericht konnte Kassenwart Dominik der Versammlung darlegen. Bernd Egenberger und Marco Mayer empfahlen nach dem positiven Prüfungsergebnis der Versammlung die Entlastung des Vorstands, die auch einstimmig erteilt wurde. Mit dem Dank für die Unterstützung des Fördervereins beschloss der Vorsitzende mit einem kurzen Ausblick auf das neue Vereinsjahr, verbunden mit der Einladung zur am 1. Mai geplanten Grill-Party, die Versammlung. jm

Die sportliche Bilanz präsentierte Vorstand-Sport Mike Rösch, der im Detail die Wege der beiden Senioren-Mannschaften nachzeichnete, auch die Personalentwicklung und die Trainersituation sowie die Logistik des Spielbetriebs aufzeigte, speziell in der neu gestarteten „4er-SpG“ in der B-Klasse.

Mehr zum Thema Der Spieltag im Fußballkreis Buchen SpG Ahorn feiert Torfestival vor heimischem Publikum Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Buchen 4:4 nach 0:4: Hainstadt mit fulminanter Aufholjagd Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Buchen SV Osterburken kämpft mit aller Kraft um den Anschluss Mehr erfahren

Die Spielrunde 2021/22 beendete die 1. Mannschaft auf Rang sechs, die 2. Mannschaft belegte Platz acht. Licht und Schatten zeigten sich in der aktuellen Spielrunde 2022/23 sowohl bei der 1. Mannschaft als auch der 2. Mannschaft, doch insgesamt war der Verlauf recht positiv. Beide Teams belegten zur Winterpause einen guten vierten Tabellenplatz. Diesen belegt die 2. Mannschaft auch derzeit, während die 1. Mannschaft nicht ganz so gut aus der Winterpause kam und nun auf einen wieder positiveren Lauf hofft.

Pokalspiel gegen SV Waldhofen

Sportlicher Höhepunkt war ohne Frage das Pokalspiel gegen den SV Waldhof im August 2022. Obwohl das Spiel nach tollem Kampf erwartungsgemäß verloren wurde, war die Begegnung ein Erlebnis für Spieler und Zuschauer, das lange in Erinnerung bleiben wird.

Manuela Seitz berichtete über das Geschehen bei den Montags-Turnerinnen, gab Aufschluss über den Übungsbetrieb sowie auch die gesellschaftlichen Aktivitäten oder die Service-Unterstützungen bei den Heimspielen. Positives hatte sie auch zum Bereich Eltern-Kind-Turnen zu vermelden, das sich mit 20 bis 30 teilnehmenden Kindern erfreu-lich rege gestaltet.

Über die Aktivitäten im AH-Bereich informierte Michael Aumüller. Altersbedingt habe man sich zwangsläufig nun etwas mehr vom sportlichen auf den geselligen Bereich verlagert.

Über den Jugendbereich berichtete Jürgen Rösch. Seinen Ausführungen war zu entnehmen, dass man zwar in allen sieben Jugendklassen aktiv ist, aber leider immer mehr mit befreundeten Vereinen kooperieren müsse, um das Fußball-spielen aufrechterhalten zu können. Bei den Bambini und der F-Jugend sei man zwar noch autark, doch bei E- und D-Jugend bedarf es schon Spielgemeinschaften mit VfB Alt-heim, VfL Eberstadt und SV Schlierstadt, während bei C-, B- und A-Jugend noch zusätzlich Kooperationen mit TSV Buchen und FC Hettingen notwendig sind. Die Zusammenarbeit funktioniere erfreulich gut und teilweise werden auch be-eindruckende Ergebnisse erzielt, aber die Entwicklung bereite schon Sorgen. Hervorzuheben war in diesem Zusammenhang die Entwicklung des Götzinger B-Jugendspielers Jakob Schurz, der inzwischen bei Kickers Würzburg im Kader trainiert. Rösch verwies noch auf die beachtliche organisatorische Herausforderung zu Trainings- und Spieleinsät-zen im Rahmen dieser Kooperationen, die nur dank des großen ehrenamtlichen Engagements von Trainern, Betreuern und Eltern zu schaffen ist.

Einen zufriedenstellenden Wirtschaftsbericht legte Vorstand Finanzen Christian Müller vor. Müller hob dabei positiv die tatkräftige ehrenamtliche Mitarbeit im Verein hervor, zum Beispiel bei der Organisation des Waldhofspieles, und die Tatsache, dass der TSV noch drei aktive Schiedsrichter in seinen Reihen habe. Peter Holderbach hatte zusammen mit Willi Holderbach die Kasse geprüft und bestätige eine einwandfreie Kassenführung. Die empfohlene Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Ortsvorsteherin Daniela Gramlich bestätigte dem TSV eine hervorragende Vereinsarbeit und ein breites Sportangebot. Sehr positiv bewertete sie auch die gute Zusammenarbeit der Vereine. Grüße entbot im Namen des SpG-Partners VfL Eberstadt Michael Schubert. Er betonte, dass die im Dezember 2017 getroffene Entscheidung zur „SpG TSV + VfL“ die absolut richtige war. Michael Hess dankte auch im Namen der Götzinger Laienspielgruppe für die Unterstützung und gute Partnerschaft.

Mit einem Ausblick und einem Appell zur Treue zum TSV und der Bitte um Unterstützung des Vorstands, insbesondere im Hinblick auf das 2026 anstehende 100-Jahr-Vereinsjubiläum, beschloss Martin Hornung die Versammlung. jm