Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Geschichte - Otto Hofmann war 1942 an der Wannseekonferenz und damit am geplanten Massenmord an elf Millionen Juden beteiligt / Nach wenigen Jahren in Haft begnadigt Wannseekonferenz: Kriegsverbrecher starb in Mergentheim

Otto Hofmann, Teilnehmer der Wannseekonferenz, bei der die „Endlösung der Judenfrage“ geplant wurde, starb 1982 in Bad Mergentheim. War er auch Bürger der Stadt?