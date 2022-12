Wallfahrtsverein zieht Bilanz

Löffelstelzen. Der Walldürner Wallfahrtsverein Löffelstelzen hielt kürzlich seine jährliche Mitgliederversammlung ab. Zum Gedenken der verstorbenen Wallfahrer erhoben sich die Versammelten und gedachten Ihrer im Gebet.

Anschließend gab Pilgerführer Ansgar Weiß seinen Jahresbericht kund. In seinen Ausführungen erwähnte er besonders die Durchführung der Fußwallfahrt mit dem Motto: „Wir sind gekommen, ihn anzubeten“ zum Heiligen Blut. Besonders der Zusammenhalt und die Glaubenserlebnisse blieben ihm im Gedächtnis. Nach dessen Worten folgte der Jahresbericht des Schriftführers über die Veranstaltungen im abgelaufenen Vereinsjahr.

Vielfältig war der mit 158 Mitglieder besetzte Verein aktiv. Ob an der feierlich gestalteten Maiandacht, an der Teilnahme an den Prozessionen, an der Durchführung der Fuß- und Fahrradwallfahrt, überall war zu spüren, wie hier christlicher Glaube gelebt wird. Anschließend folgte der Bericht der Kassiererin Marina Gabel-Müller. Andreas Tremmel sprach als Kassenprüfer ein großes Lob aus. „Einer Entlastung der Vorstandschaft wird ohne Bedenken zugestimmt“, so Tremmel weiter. Neben seinen Gruß- und Dankesworten für die geleistete Arbeit des Vereins führte Ortsvorsteher Michael Müller die Entlastung der Vorstandschaft durch, die einstimmig beschlossen wurde. Mit einstimmigen Wahlergebnissen wurde auch die bisherige Vorstandschaft in Ihren Ämtern für weitere vier Jahre bestätigt. Nach den Wahlen wurden Andreas Tremmel für 30 Jahre, Christine Baumann und Hilde Schuh für 45 Jahre und Ehrenvorsitzender Engelbert Löhr sogar für 55 Jahre Fußwallfahrt zum Heiligen Blut geehrt. Als Dank und Anerkennung für Ihre geleistete Arbeit und Ihr Engagement wurde den Geehrten von der Vereinsführung eine Urkunde überreicht. pm