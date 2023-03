Vorstand im Amt bestätigt

Stuppach. Bei der Jahreshauptversammlung der Trachtenkapelle Stuppach für das Musikjahr 2022, die von der Vorsitzenden Melanie Bauer geleitet wurde, war zunächst die Nachwuchsförderung der jungen Musikerinnen und Musiker Thema.

Im vergangenen Jahr konnten die Nachwuchstalente auf Klarinette, Trompete und Posaune bei Umzügen und diversen kirchlichen Auftritten mitspielen. Nach dem Bericht des stellvertretenden musikalischen Leiters Konrad Bauer folgte der Rückblick auf die Termine im Musikjahr 2022 durch Schriftführerin Maren Bauer. Hierzu gehörten unter anderem der Auftritt beim Bauernmarkt in Bad Mergentheim, das Dorffest in Lillstadt, die Teilnahme am Jubiläumsumzug der Musikkapelle Vilchband sowie das traditionelle Osterkonzert, das nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden konnte, und das Promenadenkonzert im Kursaal in der Adventszeit.

Des Weiteren wurden wieder einige kirchliche Termine wie Palmsonntag, Weißer Sonntag, Christi Himmelfahrt, Allerheiligen musikalisch begleitet. Im weiteren Verlauf der Versammlung gab Kassier Gabriel Bauer ausführlich die Einnahmen und Ausgaben des Vereins bekannt, die Kassenführung wurde von Christian Arweiler und Adrian Arweiler bestätigt. Durch Antrag von Ortsvorsteherin Birgit Teufel erfolgte daraufhin die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

Anschließend wurden die Musiker und Musikerinnen, die die meisten Probenbesuche (von insgesamt 56 Proben) zu verzeichnen hatten, mit Weinpräsenten prämiert. Den ersten Platz belegte hierbei Josef Bauer. Unter der Leitung von Birgit Teufel verliefen darauf folgend die Neuwahlen, bei welchen Melanie Bauer als Vorsitzende und Gregor Bauer als 2. Vorsitzender, sowie Gabriel Bauer als Kassier und Maren Bauer als Schriftführerin bestätigt wurden. Konrad Bauer ist weiterhin als stellvertretender musikalischer Leiter tätig, Kassenprüfer sind Christian Arweiler und Josef Sturm. Als Beisitzer wurden Josef Landwehr, Otto Kohlschreiber, Andreas Gabel und Thorsten Schmeiser gewählt.

Im Folgenden wurden sonstige Themen besprochen sowie einzelne Termine bekannt gegeben. So stand am vergangenen Sonntag gleich die Teilnahme am Pferdemarkt in Bad Mergentheim an. Der Ostersonntag, 9. April, ist mit dem Osterkonzert im Gemeindesaal fester Bestandteil im Terminkalender, Promenadenkonzerte in Bad Mergentheim werden am 18. Juni und 12. November gespielt.